Ucraina, gli aiuti nati dal filo diretto con la pediatria di Chernivtsi

Da questo filo diretto è partito subito l’aiuto per portare materiali medicali, strumenti, medicinali e farmaci oncologici pediatrici che nel Paese scarseggiano sia per le difficoltà di approvvigionamento sia per i bombardamenti che hanno colpito anche gli ospedali. Scarseggiano medicine e strumenti chirurgici, in questo momento più che mai necessari per salvare la vita alle persone rimaste ferite nei bombardamenti e negli scontri armati. Gli attacchi indiscriminati agli ospedali hanno messo fuori uso anche apparecchiature medicali indispensabili per garantire le cure, e anche i farmaci antidolorifici sono fuori stock. Non solo: a mancare sono anche i farmaci normalmente somministrati a pazienti in cura nei reparti oncologici, tra cui anche molti bambini.