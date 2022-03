Guardarsi “Diritti negli occhi” per dire no al caporalato

«Questa campagna di comunicazione - aggiunge l’assessore Scavone - parte della verità di lavoratori che si aiutano a fare una buona produzione in agricoltura, lanciando un messaggio positivo che raggiunge persone di maggiore o minore cultura, spaccati rappresentativi o anche di età diversa, a partire dai ragazzi, per dire loro che “accogliere si può e ci conviene”. Abbiamo, infatti, messo in campo diversi interventi. Per esempio, durante la pandemia, dando loro sistemi di protezione contro un nemico sconosciuto, qual è stato il Covid. Lo abbiamo in provincia di Siracusa, a Cassibile, dove abbiamo anche sperimentato dei moduli abitativi che hanno ospitato i lavoratori. Per dare anche una risposta concreta al fenomeno del caporalato abbiamo affittato dieci mini Van con i quali siamo andati nel trapanese, nei luoghi dove i caporali caricano i lavoratori per portarli nelle campagne. Sempre attraverso le realtà del Terzo Settore, alle quali affidiamo l’operatività dei progetti, abbiamo messo a disposizione i mediatori culturali, come anche degli assistenti sociali, che li hanno rassicurati e reinseriti in un percorso di tutela dei loro dritti. rendendoli consapevoli del fatto che c’era e c’è chi li vuole ascoltare. Tutte tappe di un percorso che ci vede in campo su diversi fronti, ma soprattutto ci fa ricordare che questi lavoratori rappresentano la nostra terra, la nostra agricoltura, quindi il nostro futuro. Una risorsa che diventa patrimonio indispensabile per l’economia della nostra Regione».