Vittoria, dove crescono anticorpi di legalità contro le mafie

Sono due le ragioni che hanno fatto decidere di scegliere Vittoria, in provincia di Ragusa, per la XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa come sempre il 21 marzo da Libera e Avviso Pubblico in collaborazione con la Rai. La prima è data dal fatto che Palermo quest’anno si appresta a celebrare il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio: il 23 maggio quella in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti di scorta, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro; iil 19 luglio, quella dove trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e la scorta composta da Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La seconda motivazione è relativa alla considerazione che Vittoria, nota per suo mercato ortofrutticolo, ha sviluppato tanti e tali anticorpi di legalità che germinati i n seno a un gruppo di realtà e sin gole persone che da tempo cercano di tenere alta l’attenzione su una città che vive dinamiche particolarmente feroci.

«Cominciamo con il dire che la provincia di Ragusa è da sempre considerata la provincia “babba” – afferma Vittorio Avveduto, coordinatore provinciale di Libera a Ragusa -, la più ricca della Sicilia, se si conta il numero di abitanti in proporzione al numero di bancomat. La sua è un’economia che non è venuta meno neanche in pieno Covid, con il mercato ortofrutticolo quale centro propulsore che spinge e attira la particolare attenzione delle mafie. L’Osservatorio Agromafie di Coldiretti, presieduto da Giancarlo Caselli, dice molto chiaramente che i mercati di Vittoria, Fondi e Milano costituiscono 3 punti nevralgici, con un indotto che comporta la presenza di tutte le mafie. Mafie che sono fortemente presenti sul nostro territorio: la camorra si occupa del trasporto su gomma, la ‘ndrangheta dello spaccio, cosa nostra e la mafia dei territori del pizzo».

Mafia che, però, proprio dentro il mercato sembra non fare capolino. Almeno apparentemente.

«Le notizie di polizia e magistratura ci dicono che la mafia, nel mercato di Vittoria non c’è – sostiene Andrea Gentile, vicepresidente provinciale dell’Anpi e coordinatore dei progetti di accoglienza per Richiedenti asilo e Rifugiati della Chiesa Valdese - ma è nei dintorni, nella filiera. Non ci sono indagini che dimostrano la colpevolezza di commercianti o di altri imprenditori agricoli. Il commerciante non è un mafioso o, quanto meno, finora non lo si è accertato. È, però, ovviamente difficile, per un’impresa che fattura 20, 30, 50 milioni di euro all’anno in un territorio così controllato dalle organizzazioni criminali, rimanere libera da infiltrazioni mafiose. Finora tutti i sequestri hanno riguardato aziende che si rivolgono ad altri pezzi della filiera, cioè quelli della trasformazione della plastica e della produzione di imballaggi di carta e cartone, come anche relativi ai trasporti. Manca un ulteriore passaggio per dimostrare che, fino a quando ci sarà un sistema di mercato in cui la grande distribuzione detterà il prezzo e tutte le condizionni, sarà impossibile pensare a uno sviluppo dell’economia, non dico virtuosa ma almeno sostenibile».