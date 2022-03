Succivo, cresce la mobilitazione in difesa del Casale di Teverolaccio

«Sia chiara una cosa: il Comune può ridare in affidamento il bene ad altre Associazioni o persone, l’importante è che siano realtà del Terzo settore che possano garantire la valorizzazione e la tutela del bene, in coerenza con quanto è stato fatto in questi dieci anni», è il commento di Francesco Pascale, direttore della cooperativa sociale Terra Felix che ha gestito il bene sinora. «Parliamo di un bene comune e non confiscato, è giusto metterlo in evidenza: nessuno intende confondere le acque o accampare diritti. Ma riteniamo che il lavoro svolto sinora abbia prodotto dei risultati tangibili dal punto di vista sociale ed economico, ci dispiacerebbe vedere affidato quel bene – che un tempo era una discarica, va sottolineato – a un operatore della ristorazione che avrebbe finalità differenti dalle nostre».

Tra i progetti di economia civile sostenuti dalla Fondazione Con il Sud figura proprio la cooperativa “Terra Felix”, che ha 14 dipendenti. «Se il Comune non tornerà sulla sua decisione, sette di noi perderanno il posto di lavoro in seguito alla temporanea chiusura dell’orto-ristorante Tipicheria. Con il supporto di Legacoop Sociali, abbiamo chiesto un appuntamento alla Prefettura di Caserta per capire se il Comune possa almeno concederci una proroga sino alla conclusione del procedimento del bando. Non avrebbe senso tenere chiusa l’attività per mesi. Noi, in ogni caso, ci prepariamo a partecipare al nuovo bando, esattamente come faranno le attività commerciali del settore ristorazione».