Villa Sormani, due open day per la cura delle persone anziane

«Con l’avanzare degli anni possono venire meno le capacità motorie, insorgere problemi cognitivi, essere diagnosticate demenze, le relazioni con il mondo esterno e con gli altri possono diventare sempre più difficili. Solitudine e disorientamento minacciano la vita della persona anziana ma anche quella della sua famiglia, che non sempre sa come sostenere e gestire la situazione»: Silvia Buttaboni, direttore Servizi per anziani di Fondazione Sacra Famiglia presenta così l’iniziativa delle “porte aperte” al Centro diurno di Villa Sormani a Cesano Boscone. Sabato 26 marzo e sabato 9 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sono previsti due open day per far conoscere i servizi della Fondazione di assistenza, cura e accoglienza dedicati alle persone over 65 con fragilità motorie e cognitive. «Attraverso questa iniziativa vogliamo far conoscere alle famiglie del territorio i servizi del Centro Diurno Villa Sormani, che risponde a queste esigenze accogliendo persone anziane che hanno bisogno di trascorrere la loro giornata in un ambiente protetto e capacitante, assistiti con professionalità. Vogliamo ridire il nostro “esserci” accanto alle famiglie in quella relazione così particolare qual è la relazione di cura».

In queste occasioni un terapista occupazionale e un chinesiologo della Fondazione saranno a disposizione per eseguire una prima valutazione cognitiva e motoria volta a individuare le specifiche necessità di assistenza e cura della persona anziana (per prenotare la consulenza gratuita degli esperti è necessario chiamare il numero 366 6325945).

Il Centro Diurno Villa Sormani rappresenta sul territorio una vera e propria eccellenza per demenze e Alzheimer, rispettano la routine degli anziani. Durante l’open day potranno essere sperimentate e vissute attraverso un ‘percorso esperienziale’ che permetterà alla persona anziana e a un familiare o caregiver di conoscere direttamente la vita quotidiana all’interno del Centro Diurno. Il Centro Diurno Villa Sormani, situato in una villa d’epoca di proprietà della Fondazione Cenci Gallingani con cui Sacra Famiglia ha in essere un rapporto di partnership, ha una forte relazione con il territorio: sono oltre 30 le associazioni, organizzazioni non-profit, fondazioni, circoli ecc che si sono affiancate negli anni agli operatori di Fondazione Sacra Famiglia per garantire una “cura di comunità”. L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire negli anziani l’isolamento e la perdita delle abilità residue, dall’altro formare e supportare i caregiver.