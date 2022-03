AraBat, scarti di agrumi per riciclare batterie ed estrarre metalli

Il prossimo step sarà la “costruzione di un prototipo dimostrativo per affermare con certezza quante batterie si possono processare in un determinato periodo di tempo e quanti metalli preziosi si possono recuperare con il nostro trattamento. Puntiamo a processare 50 tonnellate di batterie l’anno, per cominciare, ed intendiamo costruire qui in Puglia il nostro impianto industriale per contribuire alla transizione circolare nella nostra regione. E’ necessario per la filiera italiana l’introduzione di un impianto come quello che abbiamo immagino noi, perché non esistono in Italia impianti che riciclano in modo idrometallurgico le batterie al litio esauste”. Anche perché “stando alle stime europee, entro il 2030 sulle strade dell’Unione Europea circoleranno almeno 30 milioni di veicoli elettrici a emissioni zero. Per far fronte alla crescente richiesta di litio, cobalto, nichel e manganese, materie prime fondamentali per l’industria degli accumulatori, occorrerà imparare a recuperarne quantità sempre maggiori dalle batterie a fine vita” conclude Nacchiero.