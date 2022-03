Tommasini: rimettiamo in circolo la gratitudine, è una buona moneta

La parola chiave che mi viene in mente, dopo aver seguito i lavori del convegno di Bergamo su “Il volontariato che cambia la sanità”, è “rinascita”. Una parola netta, che non ammette vie di mezzo. Massimo Recalcati parla di rinascita come di una vera e propria ripartenza, sottolineando l’esito generativo del lavoro di ricomposizione per la rinascita. Credo che questo concetto possa starci anche con la convivenza civile e la vita sociale. Vorrei che avessimo forte in noi il bisogno di ricomporre insieme i pezzi, mettendo nuova energia nei sogni di sempre. L’Italia ha bisogno prima di tutto di guardarsi allo specchio e vedersi più bella di quanto le rappresentazioni mediatiche vorrebbero far credere che sia. Ha bisogno di narrazioni positive che non vadano a negare i problemi ma che diano strumenti e motivazioni per affrontarli, tutti insieme. È quello che faremo a Bergamo, Capitale italiana del Volontariato, e in tutta l’Italia nel corso del 2022.

Anche la sanità ha bisogno di rinascita. Questi due anni l’hanno messa a dura prova e, in parte, snaturata e messa in crisi. Una crisi vera, che ha evidenziato i lati deboli e gli errori commessi da un sistema sanitario avanzato, com’è quello italiano, nel corso degli ultimi anni, ma che possono essere corretti se le premesse del Pnrr anche in questo ambito saranno mantenute e portate avanti in modo positivo.