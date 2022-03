Dalla Lombardia 2,5 mln di euro per i progetti del Terzo settore

Su apre il 1° aprile il bando relativo alla realizzazione di progetti per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del Terzo settore, promosso dall'assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia.

«Nella sola Lombardia sono tantissimi gli enti del Terzo settore e anche l'emergenza pandemica ha evidenziato il ruolo decisivo da loro svolto per far fronte alle molteplici esigenze di natura sociale e sociosanitaria e la loro capacità di affiancare e integrare gli interventi pubblici in settori fondamentali come l'assistenza e la salute», ha dichiarato l'assessore Alessandra Locatelli. «Il ruolo attivo del Terzo settore è strategico per affrontare le nuove sfide che il mutato contesto ha evidenziato, ma è anche un'opportunità e una risorsa per sviluppare nuove modalità di programmazione degli interventi sul territorio».

«L'obiettivo del bando, del valore di 2,5 milioni di euro», ha detto l'assessore Locatelli, «è sostenere progettualità capaci di fornire risposte concrete, in un'ottica di multidimensionalità del bisogno, che abbiano un forte carattere di prossimità in risposta ai bisogni dei cittadini e che vedano il territorio e i cittadini attori delle politiche di sviluppo sociale ed economico delle comunità locali».

«Nello specifico, il bando è volto a sostenere progetti che possano integrarsi con la programmazione regionale e con le iniziative in corso sul territorio ed essere capaci di produrre risultati di miglioramento concreti e duraturi nel quadro della strategia regionale di sviluppo sostenibile. Le iniziative progettuali dovranno favorire inoltre, la messa in rete tra soggetti del terzo settore, gli attori pubblici e privati, anche profit, che nel territorio operano per rafforzare la capacità del territorio di generare capitale sociale e relazionale a supporto della crescita inclusiva», ha concluso l’assessore.

Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di progetti territoriali che devono essere presentati da un partenariato composto da almeno quattro enti in qualità di partner effettivi e dimostrare di avere una dimensione in termini attuativi e di risultati attesi a livello di territorio provinciale o, comunque, sovralocale.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata esclusivamente online attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10 del 1° aprile ed entro le ore 12 del 16 maggio.

