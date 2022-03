Il futuro del pianeta passa in larga parte anche dal suo approvvigionamento alimentare. Mai come in questo momento, il focus è puntato sulle materie prime e sulla gestione delle risorse alimentari per nutrire la popolazione globale. Tra le strategie indispensabili per garantire cibo e vita al futuro c’è la sostenibilità: ecco perché è di grande attualità il tema della terza tappa del Giro d'Italia della CSR dedicato all’agricoltura sostenibile, in programma a Messina il 29 marzo.

L’appuntamento siciliano, che si svolgerà a partire dalle 10 nell’aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, ha come titolo Filiere responsabili per un’agricoltura sostenibile ed è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e la Camera di Commercio di Messina. La partecipazione è possibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative vigenti, e in streaming sul canale YouTube del Salone.

«Per un settore rilevante come l’agrifood è molto importante continuare ad investire in sostenibilità e innovazione – dichiara Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -. Preservare la qualità dei prodotti riducendo l’impatto ambientale delle produzioni è un obiettivo per tutti: da una parte cresce l’interesse delle persone per ciò che viene portato in tavola e dall’altra aumenta l’impegno di chi produce per creare filiere responsabili. Un circolo virtuoso che porta ad uno sviluppo dei territori sempre più sostenibile».