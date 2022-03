Coop premia la sostenibilità e l’abbattimento del 'gender gap'

La sostenibilità porta anche a benefici economici

L’evento, che ha avuto luogo al Centro Svizzero – Sala Meili di Milano, Via Palestro 2, è stato aperto dall’intervento ‘visionario’ dell’astrofisico Tommaso Ghidini, capo ingegneria strutturale dell’Agenzia Spaziale Europea ESA, dal titolo “Andare oltre” e volto a raccontare le nuove sfide tecnologiche, ma anche umane. L’evento di Coop ha mostrato anche lo “stato dell’arte” della sostenibilità nel campo della filiera dell’agroalimentare: «I premi per la sostenibilità partono dal presupposto che molte azioni, oltre a generare un beneficio per l’ambiente, possono contemporaneamente produrre un beneficio economico e stimolare comportamenti innovativi», ha sottolineato Carlo Alberto Pratesi, professore a Roma III e componente del comitato Scientifico di Coop For Future assieme a Angelo Mastrandrea e Simone Molteni. A questo si aggiunge il comitato scientifico per il Premio Close The Gap sull’inclusione di genere, presieduto da Vera Gheno, Maurizia Iachino e Andrea Notarnicola.

Il “contagio” delle buone pratiche di sostenibilità

Se il premio alla sostenibilità spinge i fornitori a guardare avanti verso il futuro, relativamente al tema sostenibilità ambientale dall'inizio del progetto, nato nel 2006, e fino all’anno 2020 compreso Coop stima che con le buone pratiche di sostenibilità la sua reta ha risparmiato circa 2,9 milioni di tonnellate di CO2, - pari circa al consumo di circa 2,2 milioni di auto diesel che percorrono in media 10.000 km annui -. In relazione alla parità di genere e alla leadership femminile il valore medio ottenuto dalle aziende partecipanti è stato il 22,7% rispetto al massimo ottenibile, con punte di eccellenza che arrivano ad ottenere il 53,2% che conferma una buona sensibilità sulla tematica ma con ancora tanta strada da percorrere.

A premiare gli ultimi 5 vincitori - suddivisi per settore merceologico - che hanno contribuito alla sostenibilità promossa da Coop è la stessa Ad Latini. Nella categoria i freschissimi a vincere è l'OP Giuliano Puglia Fruit per l’attivazione di iniziative per la valorizzazione energetica degli scarti e dei sottoprodotti della loro filiera ortofrutticola, ma anche per l’efficientamento degli impianti e per la riduzione consumi energetici e degli imballaggi.

La cooperativa Orogel ha visto il Coop for future per l’efficientamento del suo impianto e per riduzione consumi energetici. Ma anche per le azioni volontarie di compensazione delle emissioni di CO2 e la razionalizzazione dell’impatto logistico. Tra i premiati anche Fileni, per l’efficienza nella lavorazione delle carni: «L’atto di sostenibilità più importante – ha detto l’Ad Roberta Fileni ritirando il premio - l’abbiamo fatto 20 anni fa decidendo di puntare sulla produzione biologica, fino a diventare nel 2021 una società benefit, e quest’anno una B-corp - ciò un’azienda che genera profitto, ma allo stesso tempo si mostra responsabile dal punto di vista ambientale e sociale -, l’unica nel settore carni in Italia». Ad oggi le B-corp in Italia sono 140, nel mondo circa 4 mila.

La Doria Spa ha vinto il premio per la sua attenzione al risparmio idrico ed energetico, mentre Essity Italy SpA è stata premiata e per l’attenzione a uno sviluppo della logistica sempre più efficiente e meno inquinante, oltre che per una ricerca dei materiali alternativi ai derivati dalla plastica.