Roma, grazie all’Oasi della Salute di Afmal visitati oltre 500 profughi

Dopo pochi giorni dallo scoppio della guerra gli ucraini hanno iniziato ad arrivare in Italia e il rettore della Basilica di Santa Sofia ha incontrato Afmal, «con don Marco Semehen abbiamo dapprima organizzato un evento per raccogliere fondi e poi abbiamo dato la disponibilità per fare visite mediche a chi arriva stremato fuggendo dalla guerra. La Regione Lazio ha messo a disposizione delle strutture, ma queste persone hanno bisogno anche di una valutazione sanitaria» continua fra Gerardo.

In queste prime settimane i medici, i pediatri, gli infermieri e i volontari di Afmal hanno effettuato oltre 500 visite soprattutto a donne e bambini «sono persone che hanno vissuto dei forti stress psicologici e infatti abbiamo portato anche degli psicologi» precisa il vicepresidente Afmal. Tra i bambini sono state riscontrate «tante patologie comuni anche ai nostri bimbi e poi malattie respiratorie, dermatiti importanti, molti bambini poi hanno bisogno di un approfondimento di esami e successive cure, e per loro abbiamo attivato il "Canale Afmal" nei nostri ospedali che prevede la possibilità di fare esami e visite mediche che saranno poi a carico di Afmal e non dei pazienti» spiega fra Gerardo.

Al momento all’Ospedale San Pietro di Roma sono ricoverati 40 adulti e 47 bambini. I bisogni sanitari dei profughi sono tanti anche perché la fuga dalle bombe, lo stress subito e il viaggio hanno agito in alcuni come un detonatore per le patologie: è il caso di un piccolo la cui epilessia si è acuita per lo stress subito sotto i bombardamenti. C’è poi il caso di due ragazze adolescenti che vorrebbero ritornare in Ucraina e non mangiano, mentre in quasi tutti i bambini si sono riscontrate dermatiti da curare.