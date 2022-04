Autismo, la lotta di mamma Barbara per Luca

Rimboccarsi le maniche, sempre e comunque, senza smettere di cercare e far succedere le cose. È un istinto naturale e allo stesso tempo un memento quello che contraddistingue la storia di Barbara Brilla, mamma di due ragazzi tra cui Luca, 26 anni, tanta voglia di mettersi in gioco e una diagnosi di autismo, termine che sbiadisce di fronte alle numerose qualità che Luca possiede e che sono potute emergere, spiccando il volo, proprio grazie a quel “non smettere di cercare e far succedere le cose”. Prima di parlare del presente riavvolgiamo però il nastro, approdando a quel periodo complesso che è l’infanzia dove il corteo di indicazioni nebulose post diagnosi contraddistingue il percorso di numerose famiglie, costrette ad affrontare le lacune di un sistema che macina tante parole ma concretizza pochi fatti.

“Viviamo a Tortona, in Piemonte, e fin da subito mi sono dovuta rimboccare le maniche - racconta Barbara - Non abbiamo mai usufruito di terapie sovvenzionate, i tempi di attesa sarebbero stati biblici, tutti gli interventi indicati per il disturbo di Luca li abbiamo svolti privatamente sobbarcandoci interamente le spese: allora potevamo sostenere i costi”. I tempi cambiano, l’assetto familiare muta e nel frattempo Luca cresce e termina la scuola superiore: “Finita quella c’è il vuoto, un buco nero, come se questi ragazzi non avessero più bisogno e invece è la fase in cui mettere a frutto le loro competenze e potenziare ancora di più l’autonomia - evidenzia - Mi sono dovuta riboccare le maniche e quasi implorare di avere a disposizione interventi. I pochi che sono stati attivati si sono però purtroppo rivelati deludenti e inutili perché fini a se stessi e non mirati a promuovere le abilità e le autonomie, ciò che serve davvero!”.

Chiediamo a Barbara quale sia stato in questi anni l’aspetto che le ha creato più delusione e disagio: “L’abbandono totale da parte dei servizi e delle persone che ne fanno parte - risponde schiettamente - Ci sono molte figure professionali che si adagiano su questo sistema e finiscono con il diventare dei burocrati che non si confrontano e non seguono il percorso dei nostri figli ma firmano soltanto delle carte e accettano le dinamiche senza reagire. A pesare ci sono poi la scarsa informazione e la mancanza di una rete che porti al confronto. Credo inoltre che i fondi per l’autismo vengano gestiti malamente, non in maniera funzionale”.