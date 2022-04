Le mani della mafia sulle città, il caso dei Comuni sciolti per infiltrazioni

Una legge da rivedere

Tra gli aspetti più inquietanti contenuti nel nuovo dossier di Avviso Pubblico, la recidiva di 71 Enti Locali, quasi a suggellare il concetto che non può esistere la mafia senza l’appoggio della politica. «Un rapporto storico quello tra mafia e politica, che risale in pratica già all’800» ha detto Enzo Ciconte, storico delle organizzazioni criminali, presentando il report. «I rapporti con la politica sono cambiati nel tempo, arrivando a vedere i gruppi criminali in posizione predominante rispetto alla politica. Si comprende perché è necessario arrivare a recidere questo legame». Non solo. In questi trent’anni, la legge secondo Avviso Pubblico ha manifestato una serie di limiti e di criticità, già evidenziate anche nel corso di una audizione presso la Commissione Affari Costituzionali nel 2019. «Il primo elemento di criticità è senz’altro che questa legge ha una natura preventiva molto bassa, perché alla lunga gli scioglimenti godono di un deficit di popolarità e di consenso» ha evidenziato Vittorio Mete, docente di sociologia all’Università di Torino. «Quello della legittimità percepita è un problema che dobbiamo porci, perché lo scioglimento del comune non rimedia ad un meccanismo di raccolta del consenso che non è sano e che non si ripara in pochi mesi. È una legge quindi che va cambiata e le proposte di Avviso Pubblico sono da sposare e da promuovere».

Anche per Ciconte, dunque, non ci sono dubbi: la legge sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose necessità di alcuni cambiamenti. «Lo si è visto già nei primissimi decreti di scioglimento. Inoltre c’è il grosso problema dei commissari spesso inadeguati ad affrontare la situazione e quindi questo crea insofferenza nella cittadinanza. E poi non funziona più perché ci sono troppi scioglimenti arbitrari legati spesso al momento politico». Anche perché con lo scioglimento la responsabilità giudiziaria e politica cade su tutti gli amministratori in carica, a prescindere dal ruolo che hanno avuto nelle cause che hanno portato alla misura. «Non è giusto indipendentemente da chi governa, che una responsabilità in capo al sindaco, ricada automaticamente su tutti i consiglieri che vengono sciolti insieme a quel sindaco. Lo stigma dello scioglimento per mafia» ha concluso Ciconte «pesa anche sul quel consigliere di minoranza e addirittura in opposizione al sindaco responsabile. E questo mi sembra sbagliato».