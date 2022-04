Care Aziende, la sostenibilità è un percorso non un discorso

Aziende e Terzo settore, dal dialogo alla coprogettazione

"In un contesto in cui complessità e crisi, nonché le attese degli stakeholder, portano alla necessità da parte delle imprese di generare impatto sociale positivo sui territori e le comunità, il Terzo Settore ha un ruolo di leadership da assumere”, spiega Serena Porcari, consigliere delegato di Fondazione Dynamo, che prosegue: “È proprio l’articolato mondo non profit che può infatti indicare la via per il cambiamento. Il percorso che proponiamo ha questo obiettivo: supportare un approccio strategico alla sostenibilità nel sociale, in modo da consolidare e rendere visibile tale impegno. Dynamo Academy – nella sua partnership con VITA - rappresenta l’anello di raccordo perfetto per portare i due mondi (aziende ed enti del Terzo settore) a dialogare per il bene comune."

Parole a cui fa eco, Giuseppe Ambrosio, presidente e amministratore delegato di VITA: “Dopo quello con Euricse per lo sviluppo di una rendicontazione sociale che metta in evidenza lo storytelling, oltre che l’accountability, sono molto felice di questo ulteriore accordo strategico di filiera con Dynamo Academy, l’attore certamente più innovativo nell’ambito dell’education e della consulenza al profit. Questa volta il cuore dell’intesa riguarda l’accompagnamento delle imprese verso i più efficaci paradigmi della sostenibilità. Non è più infatti questione nice to have: le imprese profit sono realmente chiamate a considerare nelle proprie strategie tutti i fattori chiave, che possano sostenerne la crescita, e tra questi le comunità. La ‘esse’ di ESG è quella più declamata ma è anche quella su cui si rischia l’effetto annuncio e poi ci si blocca perché i principali interlocutori – genericamente la società civile – sono spesso difficili da individuare, da comprendere, da integrare. Dynamo Academy e VITA”, conclude Ambrosio, “hanno individuato sei step di costruzione di un percorso di crescita (il Social Path) verso la piena sostenibilità; nel nostro spirito di content company, noi di VITA abbiamo il ruolo del narratore attivo, di colui che attraverso i principali strumenti di comunicazione facilita e sostiene il coinvolgimento di tutti gli stakeholder dell’impresa, in particolar modo del Terzo settore”.

Info: socialpath@vita.it

La foto in apertura è di Raphael Nogueira per Unsplash