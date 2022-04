Il capitale sociale, fattore di successo per l'integrazione dei MSNA

Il progetto SAAMA ha raccolto l’eredità del precedente “Ragazzi Harraga”, iniziato nel 2017 a Palermo. Il modello di intervento che ha coinvolto circa 400 minori stranieri soli in attività di inserimento sociale, culturale, lavorativo ha avviato la costruzione di una rete di attori locali e nazionali. Con SAAMA il partenariato, anche alla luce dei cambiamenti politici e di gestione delle migrazioni internazionali, ha concentrato i propri sforzi sull’analisi del capitale sociale e delle reti territoriali nel contesto di percorsi di autonomia dei giovani migranti, arrivati soli in Italia, minorenni o vicini al raggiungimento della maggiore età. SAAMA partecipa a “Never Alone, per un domani possibile”, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Enel Cuore, JPMorgan Chase Foundation, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara, inserita nel quadro del programma europeo EPIM “Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe. https://minoristranieri-neveralone.it/”

Sono 12 i soggetti, privati e pubblici, che si affiancano al capofila SEND nella realizzazione del progetto SAAMA: Arche’, Assf, Cesie, Ciai, Comune Di Marsala (Assessorato alle Politiche Sociali), Cpia Pa2, Cpia Agrigento, Garante Infanzia e Adolescenza, Libera…Mente, Libera Palermo, Moltivolti, Nottedoro.

Per partecipare al webinar occorre iscriversi compilando questo modulo online e successivamente verrà inviato via mail il link alla diretta: guarda qui il programma.