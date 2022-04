Ucraina, più di 20 scuole attaccate ogni giorno dal 24 in febbraio

Una media di 22 scuole al giorno sono state attaccate in Ucraina dall'inizio dell’escalation del conflitto cinque settimane fa, con operazioni militari che hanno interrotto l'istruzione di 5,5 milioni di bambini rimasti nel Paese. Lo denuncia Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini in pericolo e per garantire loro un futuro.

Almeno 869 strutture educative – ovvero circa il 6% di tutte le scuole del Paese – sono state danneggiate e 83 sono state completamente distrutte, secondo il Ministero dell'Istruzione e della Scienza ucraino.

Circa il 43% degli attacchi alle scuole ha avuto luogo nell'Ucraina orientale, dove vivevano oltre 400.000 bambini prima dell'escalation del conflitto il 24 febbraio. I bombardamenti hanno distrutto 50 edifici scolastici nella sola città assediata di Kharkiv.

Finora più di due milioni di bambini sono fuggiti dalla guerra in Ucraina mentre circa 5,5 milioni rimangono all'interno del Paese, a grave rischio di danni fisici ed emotivi poiché le bombe continuano a distruggere interi quartieri.

Il conflitto ha esacerbato un contesto educativo già difficile in Ucraina. Prima dell'escalation della crisi, il 30% delle strutture educative nell'Ucraina orientale dichiarava di non avere abbastanza insegnanti. Ora la crescente carenza di insegnanti e altro personale educativo all'interno dell'Ucraina, la maggior parte dei quali sono donne, è aggravata dal fatto che le migliaia di persone in fuga dal conflitto sono soprattutto donne e bambini.

“L'istruzione è sotto attacco in Ucraina. Tutti gli studenti e gli insegnanti devono essere protetti dagli orrori di questa guerra. Le scuole dovrebbero essere luoghi di apprendimento sicuri per i bambini, sempre libere da attacchi. L'apprendimento non può e non deve essere messo da parte in tempi di crisi, è fondamentale per la protezione, la sopravvivenza e il futuro dei minori. L'accesso a un'istruzione sicura fornisce ai bambini stabilità e organizzazione durante un'emergenza. Questo conflitto, in corso da otto anni in alcune parti del Paese, ha compromesso l'istruzione dei bambini e ha causato il danneggiamento o la distruzione di centinaia di scuole. Questa guerra sta andando fuori controllo. È insopportabile vedere scuole e asili nido attaccati indiscriminatamente” ha dichiarato Pete Walsh, Direttore di Save the Children in Ucraina.