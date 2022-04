A Cagliari il Congresso nazionale di Fondazioni e Casse di risparmio

Si rinnova domani e venerdì a Cagliari il tradizionale appuntamento triennale del Congresso nazionale di Acri, l’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio. La XXV edizione si terrà al Teatro Lirico del capoluogo isolano e consentirà, come di consueto, di fare il punto sul ruolo e sulle prospettive delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di risparmio.

Questa edizione del Congresso, che inizialmente era in programma nel 2021 ma che poi è slittata a causa della pandemia, si intitola “Sulle strade dell’Uguaglianza”. È il culmine di un percorso partecipato di riflessione, condotto da Acri, sul tema delle disuguaglianze nel nostro Paese, sulle sperimentazioni già in atto e sulle nuove azioni da mettere in campo per contribuire a contrastarle.

La pandemia ha reso maggiormente evidente e acuito molte disuguaglianze già presenti in Italia e nel mondo. Nella fase di ricostruzione post-Covid sarà fondamentale uno sforzo collettivo per immaginare e realizzare, anche con il concorso delle risorse del Pnrr, percorsi che conducano ad uno sviluppo più giusto, sostenibile e inclusivo in diversi campi, dal welfare all’innovazione, dalla cultura alla rigenerazione urbana. Il Congresso Acri è un’ottima occasione per riflettere sul modo in cui le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio possono continuare a svolgere, con rinnovata visione e responsabilità, il proprio ruolo di cura e promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità in cui esse operano.