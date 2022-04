Il dilemma della pace, voci e parole per ripartire

Non solo guerra, quella routine di bene che costruisce la pace

Non si parla tuttavia solo di guerra e di pace, in questo numero di VITA. C’è un mondo di impegno, di bene, di cultura solidale che continua a operare, responsabilmente, costruendo ogni giorno dal basso, che è forse il modo migliore per costruire la pace. Adesso.

Così, nella sezione ReWind si può leggere un’analisi di Paolo Stregia sui nuovi dati sulla cooperazione italiana che, seppure numericamente in calo per le tipologie tradizionali, da quelle “di lavoro” a quelle “sociali”, cresce inaspettatamente per le cooperative di consumo, tanto che l’economista Paolo Venturi, ci legge un segnale “verso un neomutualismo che riprende la spinta propulsiva dal basso, la stessa che aveva portato alla nascita delle prime cooperative”.

Pietro Segata, invece, ha spiegato in un'intervista, come la cooperativa sociale che dirige a Bologna, Società Dolce - 4mila occupati, 104 milioni di fatturato - abbia scelto la via del prestito obbligazionario, bypassando le rigidità del sistema creditizio, per continuare a investire: un’operazione di successo, 4,4 milioni raccolti, che servirà a crescere ancora.

Sempre da Bologna, Antonio Danieli, direttore generale della Fondazione Golinelli, quella che porta il nome del suo iniziatore, il grande filantropo Marino, ha raccontato i progetti per il futuro, dopo la scomparsa, a febbraio, del fondatore. Un futuro fatto di… futuro, e non solo perché la Fondazione finanzia startup innovative, ma anche perché, attraverso le attività sull’educazione e sulla scienza che coinvolgono tanti giovani, il domani è al centro dell’impegno, proprio come Marino Golinelli aveva immaginato.

E di futuro parla anche l’inchiesta di Emilano Moccia sulla nuova primavera dell’agricoltura sociale in Puglia, l’argomento del viaggio di VITA fra i distretti sociali, arrivato così alla 13ma tappa.