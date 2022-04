Il tutore per i minori ucraini? Non è ingerenza, ma sostegno

Ho letto un paio di giorni fa con dispiacere le affermazioni di alcuni esponenti del Terzo settore riferite alla situazione dei minori ucraini in fuga dalla guerra. Pur disponibile alle critiche purché costruttive, non ho potuto condividerne né i toni né la rigidità della posizione, voglio sperare dettata non da aprioristica sfiducia nell’operato della autorità giudiziaria minorile, ma da una unilaterale conoscenza della realtà e sento di dover in qualche modo rispondere.

Tutti noi apprezziamo il grande lavoro svolto da tante serissime associazioni del Terzo settore che ringraziamo per la dedizione e la generosità, tuttavia credo che in un momento così difficile e complicato atteggiamenti di sterile contrapposizione producano confusione in luogo di aiuto e serenità. Chi viene dalla guerra ha bisogno di pace.

Mi spiego: il fenomeno a cui stiamo assistendo è del tutto nuovo, profughi europei fuggono da un paese europeo per raggiungere altri paesi europei. Non cercano integrazione e stanzialità, lavoro, un’altra vita, come i migranti che siamo abituati a conoscere. Cercano un riparo che sperano, come tutti noi, sia provvisorio, per fare ritorno al più presto in patria. Fra di loro il 90% è composto di donne e bambini, il 10% da anziani. Hanno reti familiari autonome di aiuto che li supportano sull’urgenza, ma fino a quando queste famiglie amiche saranno in grado di farlo e di sopportarne il peso economico? Fino a quando sarà necessario? Nessuno è in grado di dirlo.

In questa situazione tutte le istituzioni sono impegnate a costruire percorsi e cornici chiare, governate dallo Stato, entro cui muoversi. Il Ministero dell‘Interno ha nominato un Commissario straordinario dedicato che sta dialogando con tutti i Ministeri per il necessario raccordo fra le norme e le rispettive esigenze organizzative e operative.

La guerra è scoppiata da poco più di un mese e sono state messe in campo già una serie di misure significative a tempo di record, quanto alla protezione umanitaria provvisoria, quanto alle misure sanitarie, alla implementazione dei circuiti di accoglienza, alla riorganizzazione delle Polizie di frontiera per il tracciamento.

Nessuno è rimasto fermo, tantomeno i Tribunali per i Minorenni che hanno visto, specie in alcune regioni del nord (in Lombardia ci sono il 40 % di tutti i profughi giunti in Italia), aumentare all’improvviso in modo esponenziale il loro carico di lavoro, già non lieve.

Come sono intervenuti i Tribunali per i minorenni? Applicando la legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati dell’aprile 2017, il decreto n. 220/2017 che attribuisce la competenza per queste tutele ai Tribunali per i Minorenni, la decisione della Cassazione che equipara ai minori stranieri non accompagnati e che pertanto necessitano di una procedura a tutela ad hoc anche i minori presenti sul territorio senza i genitori ma da loro affidati ad un familiare parente o conoscente che vive in Italia.

Cosa prevede la legge? L’apertura di una procedura a tutela e la nomina di un tutore volontario che rappresenti sul territorio italiano il minore solo, tutore che può anche essere, previo controllo da parte dei servizi e delle forze dell’ordine, il familiare o parente o amico al quale i genitori hanno affidato il figlio, purché residente in Italia.

In assenza di questa figura, in base alla legge Zampa si farà ricorso ad un tutore volontario italiano, il cui compito è quello di interagire con le istituzioni sanitarie, scolastiche, giudiziarie, i servizi sociali nell’interesse di quel bambino, e di vigilare affinché la situazione di accoglienza sia conforme all’interesse e alla protezione del minore, fra l’altro in un periodo in cui la carenza di risorse del comparto welfare è sempre più marcata in tanti territori italiani.