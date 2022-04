L'energia di comunità per sconfiggere la crisi del fossile

Qual è lo stato dell’arte delle comunità energetiche?

Ci sono delle piccole esperienze già avviate su tutto il territorio italiano, da Nord a Sud, grazie alla precedente normativa. Non si tratta di realtà significative dal punto di vista della produzione o dei tagli alle bollette, quanto per le ricadute positive sul territorio; queste comunità sono piccole perché i tempi sinora non erano maturi. Ora abbiamo un nuovo decreto, a cui abbiamo contribuito attivamente affiancando il legislatore, che permette impianti di maggiori dimensioni ed efficienza. Stiamo ancora aspettando alcuni regolamenti attuativi, che ci permetteranno di sapere l’entità degli incentivi e quindi di realizzare dei business plan accurati. In questo momento stiamo sollecitando la nostra base sociale perché sia pronta a cogliere le opportunità che si presenteranno; so che anche le singole Regioni, come la Lombardia e l’Emilia – Romagna, stanno lavorando per dotarsi di leggi specifiche.

Il governo, per far fronte alla crisi energetica, ha appena aperto la possibilità di rimettere in funzione i gruppi a carbone e a olio combustibile nelle centrali. Pensa che sia un passo indietro rispetto alla direzione delle normative sulla sostenibilità?

Dunque, bisogna dire che viviamo in un clima di incertezza generale, dovuto alla situazione geopolitica attuale. Ci dobbiamo rendere conto che potremmo non essere in grado di realizzare una transizione completa in pochi mesi, dopo una pandemia e un evento bellico che hanno portato i prezzi dell’energia alle stelle. Capisco quindi il legislatore, costretto a prendere scelte emergenziali: per quanto l’utilizzo delle fonti rinnovabili vada sostenuto e incentivato, non è nemmeno pensabile lasciare che nel frattempo manchi l’approvvigionamento e che le aziende rischino di andare in default. Pur ritenendo che riattivare le centrali a carbone significhi da un certo punto di vista tornare indietro di vent’anni, dobbiamo far fronte a una situazione difficile, causata anche da una mancata attuazione di politiche previdenziali in passato.

Le comunità energetiche possono essere supportate anche dal Pnrr?

Si, il Pnrr ha una grande disponibilità economica per le comunità energetiche, di 2,2miliardi. In questo caso, però, si tratta di fare una progettazione davvero a largo spettro: non si può pensare alla singola azienda o alle piccole realtà che si organizzano con investimenti di poche centinaia di migliaia di euro. Serve un atto di coordinamento territoriale che coinvolga anche gli enti locali in un progetto che diventi sistemico.

Le comunità possono sconfiggere la povertà energetica?

Quello della povertà energetica è un tema del tutto attuale ma va disciplinato, secondo me, da un altro punto di vista. Chi non arriva a fine mese e non può procurarsi la corrente, non potrà mai avere il capitale necessario a fare un investimento per la costruzione di un’infrastruttura. L’unico intervento che vedo possibile è l’inclusione di queste persone in progettualità più ampie e strutturali, che comprendano anche aziende e enti locali, senza che debbano dare un apporto di risorse in termini economici.

Photo by American Public Power Association on Unsplash