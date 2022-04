Al via “MovimentAzione”, laboratorio espressivo e creativo per adolescenti

Inizia martedì 19 aprile a Cagliari “MovimentAzione”, un laboratorio espressivo e creativo gratuito per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni, promosso dalla sede Ciai della Sardegna. L’iniziativa ha lo scopo di attivare l’energia del corpo, attraverso il movimento e l’azione, applicandola all’espressione creativa. A guidare il laboratorio sarà Francisco Camacho, coreografo e ballerino portoghese, con la partecipazione di Francesca Fara, psicologa e consulente CIAI.

Le attività si svolgeranno in un ambiente ludico e favoriranno la fiducia nel gruppo in modo che ognuno possa esprimersi creativamente senza paura del giudizio esterno. Le sessioni prevedranno un momento iniziale di preparazione e di attivazione del corpo, seguito da proposte creative da sviluppare individualmente o in interazione con gli altri partecipanti. In ogni sessione, il movimento e l’azione saranno esplorati in relazione alla telecamera attraverso la registrazione di brevi clip che saranno poi montate in un video.

Gli incontri si terranno il 19 e 26 aprile 2022 e poi il 10, 17 e 24 maggio 2022 dalle 18.00 alle 20.00 a Evergreen, Palestra e Scuola di Danza (Via Maddalena 32, angolo Piazza del Carmine, Cagliari). Il laboratorio è gratuito e a numero chiuso; le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Per iscrizioni e informazioni

CIAI Sardegna: Telefono 070 2510083- sardegna@ciai.it

Photo by Tim Mossholder on Unsplash