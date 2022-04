Prima di essere orfani erano già vittime. Inizia il progetto Orphan of Feminicide. Invisible Victim

La rete

Insieme a Cooperativa Iside opererà un partenariato di altri 8 centri antiviolenza appartenenti alla rete D.i.Re – Donne in rete contro la violenza (Associazione Belluno DONNA, Centro Veneto Progetti Donna Auser, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate, Cerchi d'Acqua cooperativa sociale, Associazione Coordinamento Donne Onlus, Associazione Voce Donna onlus, Casa delle donne per non subire violenza, Centro Donna Giustizia), 2 università (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca) , 3 tra centri specialistici, di ricerca e di formazione professionale (Fondazione “Emanuela Zancan” onlus Centro Studi e Ricerca Sociale, Istituto Minotauro, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri), 2 enti del terzo settore (Rel.Azioni positive scs, E.D.I. Educare ai diritti dell’Infanzia cooperativa sociale) e 2 enti pubblici (Azienda Usl Bologna, Comune di Bologna).

“Prendere parte a questo progetto è per noi una nuova sfida e un’opportunità per mettere in campo le competenze acquisite in tanti anni di lavoro con le donne che hanno subito violenza e i loro figli anch’essi vittime dirette o indirette", commenta Francesca Garisto - Vice presidente CADMI, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. "Crediamo che la nostra metodologia possa dare ottimi risultati anche nella relazione con i familiari e caregiver di questi bambini e bambine e che si possano elaborare buone pratiche per continuare il lavoro anche in futuro”.

L’Istituto Minotauro opereà attraverso diversi professionisti, tra cui Matteo Lancini, Carmen Giorgio, Marta Rossi Galante, "In linea con la nostra mission, parteciperemo al progetto contribuendo, alla presa in carico di minori il cui processo di crescita è stato drammaticamente sconvolto dalla traumaticità dell’uccisione della propria madre. Allo stesso modo, in continuità con l’attività di ascolto e sostegno al ruolo genitoriale che è parte fondante del nostro lavoro, intendiamo contribuire nel supporto e accompagnamento alle famiglie affidatarie nella relazione con il minore. Altrettanto imprescindibile e delicata sarà il lavoro da svolgere a fronte delle complesse dinamiche esterne e intrapsichiche con il genitore omicida e i suoi parenti. Infine a fronte dell’esperienza maturata nell’ambito preventivo, in cui crediamo fortemente, contribuiremo alla prevenzione in ambito scolastico dando spazio di elaborazione e rielaborazione dei vissuti e alle rappresentazioni affettive che caratterizzano il modo di vivere le relazioni sentimentali e il loro termine”.



L’obiettivo comune è quello di promuovere lo sviluppo di pratiche e saperi efficaci nella presa in carico degli orfani e delle famiglie per non lasciarli più nella condizione di invisibilità bensì sostenuti da una comunità più accogliente e responsabilizzata. Gli interventi progettuali forniscono un sostegno mirato agli/alle orfani e alle loro famiglie in tutte le fasi, già a partire dai momenti immediatamente successivi all’evento traumatico, un supporto specializzato per la riparazione del trauma a medio e lungo termine, percorsi di accompagnamento per il reinserimento sociale e la piena autonomia professionale/lavorativa.

Il progetto di Con I Bambini

Il bando A braccia aperte, dell'Impresa Sociale Con I Bambini, si è chiuso a giugno 2020 con l’individuazione di quattro partenariati qualificati e con esperienza per co-progettare interventi a favore degli orfani di vittime di crimini domestici e femminicidio. I progetti selezionati coprono l’intero territorio nazionale (Nord Est, Nord Ovest, Centro Italia e Sud), avranno una durata di 48 mesi e sono sostenuti complessivamente con 10 milioni di euro. L’obiettivo ultimo del percorso è stato quello di elaborare progetti condivisi con caratteristiche sperimentali e innovative che contenessero risposte originali, personalizzate e tagliate sui bisogni del target, evitando il rischio di replicare modelli standardizzati