La sartoria sociale che cuce relazioni

«Io sono autodidatta – afferma Marianna, 38 anni – ma volevo capire se potevo dare di più. Ho imparato tanto, ma soprattutto oggi ho tante belle amicizie”.

Marianna è anche una delle donne che sta sperimentando concretamente quel che ha imparato. Insieme ad Alice Wesman, tra le più giovani del corso, si è inserita nel laboratorio di sartoria sociale in via di decollo della "Missione di Speranza e Carità" di Biagio Conte, il missionario laico che da anni accoglie nelle sue strutture palermitane i più fragili, coloro che non hanno un tetto sulla testa, italiani e stranieri indistintamente per i quali rientrare a fare parte del tessuto produttivo e sociale della comunità è molto difficile.

«È un progetto che si sta ancora definendo - spiega Alice, 28 anni – ma quel che abbiamo imparato qui ci sta dando la spinta giusta per metterci alla prova. Ci auguriamo che possa diventare un’attività lavorativa, ma vedremo. Sono arrivata qui, non dico per caso ma quasi. Mentre stavo pranzando con mia madre davanti alla televisione, hanno dato la notizia di questo corso e non ci ho pensato un minuto. Mi sono fondata e mi hanno preso subito. È, così, partita questa avventura che speravo mi desse tanto. Avevo ragione. Non solo ho conosciuto delle bellissime persone, ma ora ho anche una prospettiva di futuro».

Un successo dato anche da chi ha seguito il percorso di queste donne.

«Vederle lavorare è stato molto bello - spiega Alice Salmeri, la stilista che le ha seguite come docente- . Hanno tirato fuori la loro grinta e non si sono risparmiate. Certo, entrare a fare parte del mondo del lavoro non è facile. Dovranno imparare a unire la capacità di restare creative alla commerciabilità, ma col tempo impareranno».