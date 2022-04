Pnrr e asili nido: si farà un nuovo bando per il Mezzogiorno

Andranno immediatamente ricollocati i 400 milioni di euro che il Pnrr destinava agli asili nido, rimasti non richiesti nonostante la proroga del bando. Lo comunica il Ministro dell’Istruzione, annunciando un decreto firmato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, il Ministro per il Sud, la Coesione territoriale e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie che li destinerà all’ulteriore finanziamento delle candidature già pervenute per l’incremento dei poli dell’infanzia per la fascia 0-6 anni.

Dopodiché circa 70 milioni ancora residui saranno oggetto di un nuovo bando per gli asili nido destinato ai Comuni delle Regioni del Mezzogiorno, con priorità a Basilicata, Molise, Sicilia, che hanno presentato meno candidature rispetto al budget che poteva essere loro assegnato in base alle risorse disponibili nel Pnrr. Per loro ci sarà un ulteriore avviso con scadenza a fine maggio, e i Comuni saranno accompagnati nella presentazione delle proposte con specifiche azioni di supporto.

Il bando asili stanziava 2,4 miliardi di euro, ma alla prima scadenza le domande presentate (953) comportavano un utilizzo di risorse solo per xxx milioni di euro. Da qui la proroga al 1° aprile, che ha portato le candidature a 1.676 (+76% a livello nazionale) rispetto alla prima scadenza del 28 febbraio) e le risorse richieste a circa 2 miliardi. Le cinque regioni con più domande presentate in termini assoluti sono: Campania (196), Lombardia (157), Lazio (138), Calabria (137).