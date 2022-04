La Calabria merita un futuro diverso per i minori

Tante le attività che porta avanti il CEIS, le cui strutture offrono aiuto a 30 famiglie con i loro figli, accolgono 40 tossicodipendenti e danno riparo a 9 donne con i rispettivi bimbi.

«Una realtà complessa la nostra – spiega Isolina Mantelli – perché siamo partiti con le tossicodipendenze e siamo approdati al mondo molto più delicato delle famiglie dei ragazzi con dipendenza, facendo prevenzione e anche inserimento lavorativo. Nel tempo abbiamo incontrato il dramma delle vittime di abusi e abbiamo aperto per loro un centro antiviolenza e una casa rifugio. Gestiano anche uno sportello per gli uomini maltrattati. In un bene sequestrato alla 'ndrangheta, poi, facciamo co-housing per chi conclude il percorso. Nel centro sociale di Aranceto ci occupiamo di povertà educativa grazie a un progetto promosso dall'impresa sociale "Con i Bambini". Vi lavorano 15 "maestri di condominio", persone che abbiamo formato noi e che portano avanti anche attività ludico-ricreative e sportive».

Un ventaglio veramente ampio di servizi, ognuno dei quali ha reale incidenza in un territorio nel quale l'età della manovalanza impiegata dalla 'ndrangheta è veramente molto bassa. In più, proprio Aranceto, sorge in un territorio di spaccio e di forte presenza rom.

«Siamo certamente una spina nel fianco di chi non vuole il cambiamento – prosegue la presidente del CEIS di Catanzaro - perchè, per questi bambini e per i giovani, noi ipotizziamo un futuro diverso proponendo azioni concrete. Combattere la povertà educativa significa combattere la criminalità Quello che è successo non mi ha spaventato, come non mi spaventa nulla. Certo, mi preoccupo per gli operatori ma, per quel che mi riguarda, superato il primo momento, mi sale una rabbia furiosa che mi fa venire la voglia di scendere in campo con ancora più determinazione».