“A Scuola nel Parco”, la Foresta Umbra diventa un’aula didattica

Si mettono in cerchio e chiudono gli occhi. Poi, restano in silenzio per ascoltare tutti i suoni evocati dalla natura: gli uccelli che fischiettano per comunicare tra loro, il fruscio delle foglie mosse dal vento, il ticchettio del picchio, i versi degli animali nascosti nel bosco. E’ così che la Foresta Umbra diventa una grande aula didattica, capace di sostituire banchi e sedie delle aule con tronchi, alberi, foglie e tutto l’ambiente custodito in questa fetta di Puglia, le cui faggete vetuste sono state riconosciute dall’Unesco patrimonio naturale dell’Umanità. Merito di “A Scuola nel Parco”, il progetto promosso dalla cooperativa Patto Consulting Impresa Sociale che ha l’obiettivo di portare la natura tra i banchi di scuola per far conoscere da vicino ai più piccoli l’immenso scrigno di biodiversità e le bellezze del Parco Nazionale del Gargano. L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Bando Educare, coinvolge 1200 studenti e studentesse di dodici scuole elementari e medie della provincia di Foggia.