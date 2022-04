Un padiglione dismesso della Biennale di architettura si trasforma in ecomuseo

L’installazione è realizzata in pannelli di acciaio cortén (acciaio patinato) con tecnologia auto-portante. In accordo con il Comune di Corbola (RO), la struttura del padiglione The Port and the Fall of Icarus è stata rifunzionalizzata come ecomuseo all’aperto, a valorizzazione del tracciato archeologico della Via Popilia, importante strada romana che dalla colonia romana di Ariminum (Rimini) passava per Ravenna e proseguiva fino ad Aquileia.

Il riciclo dell’opera ha previsto un nuovo impianto planimetrico, a partire dal riuso totale dei pannelli. Il processo di upcycling (diverso dal recycling, perché orientato a riutilizzare gli oggetti per creare un prodotto di maggiore qualità) è intervenuto sul fine vita dell’installazione, le cui parti, a fine Biennale, sono state smontate, catalogate e stoccate presso il sito di destinazione.

Seppur sperimentale, il caso del padiglione dell’Olanda dimostra come sia possibile trovare nuove articolazioni e modi di coniugare produzione culturale e sviluppo per generare dinamiche “sostenibili” di crescita per il territorio.