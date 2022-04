La cura delle api per favorire l'inclusione delle persone fragili

Avvicinarsi al mondo delle api, degli alveari, del miele prodotto attraverso l’instancabile lavoro dei piccoli insetti impollinatori. Apprendere un mestiere, come quello dell’apicultore, per sentirsi parte della società e per acquisire le competenze necessarie per trovare un’occupazione nel settore dell’agricoltura. Per 15 persone con disagio psichico il progetto “APE – Apprendo Per Esistere” rappresenta più di una possibilità, rappresenta un percorso concreto di riabilitazione e di inclusione occupazionale. «Il contatto con le api, la scoperta dei delicati equilibri della natura, la gestione e cura di un orto avranno funzione di inclusione sociale, di scoperta, di accrescimento delle competenze professionali per uomini e donne che, molto spesso, rischiano l’emarginazione, l’esclusione dalla società e dal mondo lavorativo» spiega Daniela Pandolfo, presidente del Circolo Legambiente Potenza “Ken Saro Wiwa, che insieme ad un ricco partenariato di enti pubblici e privati ha promosso l’iniziativa finanziata con i fondi della Regione Basilicata del PO FSE Basilicata 2014-2020, per sostenere percorsi per l’inclusione e l’innovazione sociale per persone in particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale.