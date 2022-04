La guerra e i suoi rumori (anche) nello smartphone

Quando entri in Ucraina i locali ti suggeriscono di scaricare sul cellulare l’applicazione che segnala gli allarmi aerei. Il paese è grande, le sirene si sentono nei centri delle città, ma non sempre raggiungono le periferie e i sobborghi, al contrario dei missili.

Il consiglio ha il suo perché: il tuo smartphone diventa così il tuo security advisor. L’applicazione va impostata a secondo della regione in cui ti trovi, e appena un oggetto non identificato varca i cieli sotto cui ti trovi, parte la sirena nella tua tasca.

Non c’è foto, reportage, analisi che produca lo stesso effetto di questo rumore quanto a immedesimazione con quel che vive il popolo ucraino ora. Un’insopportabile e destabilizzante sequenza di suoni, di volume sempre più alto, che porta un messaggio sintetico: “sei in pericolo/cerca un riparo”. Rintanati in bunker, una cantina, un luogo sicuro lontano da siti sensibili, industrie, ferrovie, snodi stradali... E ricordati di verificare che ci sia un varco per fuggire, nel caso in cui tutto l’edificio crollasse.

L’Ucraina conta su una comunità vivace di software house ( come GSC Game World, Frogwares e Vostok Games noti in tutto il mondo per la produzione di video giochi), e i suoi sviluppatori si sono convertiti in creatori di strumenti di sostegno alla popolazione, di applicazioni evolute che servono a tenere in allerta gli ucraini e mappare l’evoluzione della situazione degli attacchi. Come Air Alert: un’app che riporta la mappa dell’Ucraina regione per regione.