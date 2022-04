“Space Camp”, il lavoro del futuro è nel controllo dei satelliti

Il futuro lavorativo è nello spazio. In modo particolare, nel controllo da terra dei satelliti artificiali. Per questo, ragazzi e ragazze dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce hanno iniziato un percorso di avvicinamento e conoscenza delle discipline degli astronauti, toccando con mano le tecnologie spaziali, programmando prototipi di satelliti, esplorando innovative materie scientifiche. “Space Camp”, infatti, vuole coinvolgere alunni ed alunne in un cammino di formazione ed emersione dell’innovazione al fine di ridurre la povertà educativa attraverso l’acquisizione di competenze legate ai nuovi trend del mercato del lavoro: «Il mercato per questi piccoli satellite è in forte aumento, la richiesta da parte di aziende, università o enti di ricerca è ogni giorno più alta e non c'è modo migliore per introdurre studenti e studentesse al mondo spaziale» hanno spiegato dalla sezione italiana del British Interplanetary Society, nata dalla spinta di appassionati, studenti e professionisti del settore aerospaziale. Bis-Italia è partner scientifico del progetto “Pro Officine Mezzogiorno”, l’iniziativa di inclusione e rigenerazione sociale che per tre anni offrirà ai più giovani del territorio leccese corsi all’avanguardia su space economy, coding, robotica, stampa 3D e realtà aumentata e servizi di accelerazione per le startup locali del terzo settore.