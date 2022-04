Dalla sessualità al lavoro: da noi la presa in carico non ha tabù

«Pollicino è nato nel 2012 e finora oltre 90 minori hanno usufruito del servizio, al momento ne abbiamo 49» spiega Laura Puricelli, responsabile dell’Area Presa in carico e Progettazione sociale: «L’anno scorso, i ragazzi che hanno compiuto 14 anni, come Andrea, si sono spostati a Busto Arsizio, dove per loro abbiamo aperto “Avanti tutta”, un luogo più a misura di adolescente, dove si affrontano temi come gli affetti, l’amicizia, il lavoro…».

​Il focus della cooperativa, premiata all’interno del progetto Imprese Vincenti 2021 di Intesa Sanpaolo (nella tappa dedicata alle imprese sociali), è l’educazione e l’accompagnamento alla crescita e all’autonomia della persona con disabilità. L’attenzione all’autismo «si è sviluppata una decina di anni fa, in seguito ad un bando di Regione Lombardia, che invitava a progettare servizi ad hoc per questo target, che è in continuo aumento», precisa Puricelli.

Pollicino è un servizio educativo —abilitativo. I minori lo frequentano in media due pomeriggi alla settimana e lavorano molto in gruppo. «L’autismo è un disturbo caratterizzato da difficoltà nell’interazione sociale, oltre che da comportamenti che sono spesso ripetitivi», spiega Mariolina Caputo, coordinatrice del centro: «Le attività di gruppo, quindi, per i nostri ospiti sono fondamentali, perché li aiutano ad apprendere strategie di comportamento utili nella vita di tutti i giorni, in un contesto che però è protetto, dove ciascuno può avere i propri tempi e modalità». «Mio figlio in gruppo fa cose che con noi non farebbe mai:», racconta Laura, mamma di Nicolò, «come salire sulla ruota panoramica a Natale e tornare a casa felicissimo. Grazie agli educatori, lui e i suoi amici hanno preso consapevolezza del loro disturbo e adesso, quando incontra una persona che non conosce, Nicolò non perde l’occasione di spiegarle che cos’è l’autismo».