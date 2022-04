Fa’ la cosa giusta! 2022, l’edizione della ripartenza

Pace e partecipazione è la storica sezione della fiera dedicata all’associazionismo e al Terzo settore. 40 tra associazioni e cooperative che si occupano di diritti, volontariato e cooperazione. All’interno della sezione la mostra fotografica Terra Madre, grandi fotografi tra cui Steve McCurry raccontano la sfida della sostenibilità ambientale vista dal continente più fragile, resiliente e vitale, l’Africa. Tra gli eventi “Spendere per le armi o spendersi per la pace?” Il 16 marzo scorso la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che impegna il nostro Paese a stanziare il 2% del nostro Prodotto interno lordo alla spesa militare. Ma siamo sicuri che le armi siano la soluzione ai conflitti? Ne parliamo, sabato 30 aprile alle 11.30 (Sala Arancione) con due protagonisti che dell'azione non violenta hanno fatto una ragione di vita: Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo, e Rossella Miccio, presidente di Emergency.

La giustizia sociale al centro dell’incontro “Perché non siamo una umanità plurale”, sabato 30 aprile alle 14 in Sala 6, Rossa: Gad Lerner dialogherà con padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, già direttore della rivista Nigrizia, che ha vissuto dal 1994 al 2002 a Korogocho, una delle più grandi baraccopoli del Kenya, autore di Lettera alla tribù bianca (Feltrinelli). Una denuncia contro l’insostenibilità dell’attuale sistema economico-finanziario occidentale, ma anche un appello per trovare il coraggio di reinventare un mondo più umano e plurale. A cura di Nigrizia. All’interno della Piazza ResQ, un ricco programma di incontri e approfondimenti sull'accoglienza e sull'attuale situazione geopolitica, in collaborazione con ResQ-People Saving People, onlus che nasce dalla gente comune per salvare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo, attraverso missioni di ricerca, soccorso in mare e sensibilizzazione a terra. Si parlerà di ciò che accade ai confini dell’Europa con voci e testimonianze.

Finanza etica, servizi sanitari e assicurativi solidali, tipografie ecologiche, vending, materiali compostabili, app e piattaforme sostenibili, progetti di economia circolare, servizi di consulenza, sono le caratteristiche della sezione Servizi per la sostenibilità e mobilità. Ma anche biciclette, trasporto pubblico, car sharing, car pooling, veicoli ibridi e elettrici, prodotti editoriali e stampa specializzata. La sezione Abitare Green è dedicata all’arredamento e complementi d’arredo eco-compatibili o del commercio equo e solidale, all’energia prodotta da fonti rinnovabili alla bioedilizia. Diversi le realtà che si occupano di ristrutturazione edilizia con materiali sostenibili e efficientamento energetico.

Lo spazio Economia Circolare sarà dedicato ai temi del riuso-riciclo-riutilizzo: 13 espositori, dalla green alla blue economy. L’associazione Giacimenti Urbani presenterà il Manifesto del Riutilizzo, un documento partecipativo destinato ai decisori politici per richiedere delle linee guida e decreti attuativi a livello nazionale per dire basta alla cultura dell’usa e getta.

L’area Fa’ la cosa giusta! Umbria sarà dedicata a una selezione di 15 produttori alla scoperta del territorio regionale. Per conoscere il programma generale qui

Anche quest’anno grazie alla partnership con Ciessevi-Centro Servizi per il Volontariato Città Metropolitana di Milano, a Fa’ la cosa giusta! saranno presenti circa 200 volontari che forniscono un preziosissimo aiuto allo staff durante i giorni di manifestazione. Fa’ la cosa giusta! è pronta ad accogliere anche studenti di tutte le età.

Fa’ la cosa giusta! è realizzata rispettando le linee guida anti Covid-19. L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori, per accedere è necessaria la pre-registrazione. La registrazione è obbligatoria per tutti coloro che hanno più di 14 anni: se venite in fiera con bambini e ragazzi di età inferiore ai 14 anni vi basterà indicarlo in fase di iscrizione (nell’apposito campo). Gli spazi verranno igienizzati e all’interno della manifestazione troverete diversi dispenser con gel igienizzante per le mani.

Non è necessario esibire il Green Pass all’ingresso (il provvedimento rientra nelle misure di superamento dell’emergenza sanitaria introdotte dal Governo con il decreto legge 24 del 24 marzo 2022); rimane obbligatorio l’utilizzo della mascherina, chirurgica o FFP2, all’interno dei padiglioni.

All’interno della fiera le persone devono avere:

il Green Pass base per accedere ai servizi di ristorazione al tavolo e al banco;

il Green Pass rafforzato per accedere alle sale convegno.

Tutte queste misure sono valide fino al 30 aprile compreso, come da normativa nazionale in vigore.

