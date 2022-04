Risale il numero dei detenuti e dei suicidi in carcere. Antigone: “Il sistema è inadeguato”

Tornano a crescere - e lo fanno in modo significativo - i detenuti dietro le sbarre delle carceri italiane, risvegliando un problema che non si sarebbe potuto risolvere “solo” con le prime conseguenze della pandemia, e senza un cambiamento del sistema carcerario nazionale che continua a dimostrarsi inadeguato. Acuendo il sovraffollamento delle nostre carceri. Questo è il dato più significativo emerso dalla presentazione del report 2022 - è il 18esimo - sullo stato di salute del sistema penitenziario del Belpaese: si è passati dalle 53.364 presenze della fine del 2020 - un calo coinciso con il primo anno della pandemia - alle 54.134 di dicembre 2021. Fino a risalire ai 54.609 di fine marzo 2022. Il tasso di affollamento ufficiale è del 107,4 per cento, ma, specifica Antigone, quello “reale” è più alto. Nonostante la sottostima, in due regioni tende a superare la media: in Puglia è al 134,5 per cento, in Lombardia al 129,9 per cento, dove ci sono istituti come Brescia che toccano il 185 per cento mentre Varese, Bergamo e Busto Arsizio si attestano intorno al 165.

Ma non solo. Preoccupa l’alto tasso di suicidi: già 21 al 23 aprile del 2022, visto che nell’intero 2021 erano stati 57.

I paradossi del carcere italiano

Il paradosso è che nell’anno solare 2021 diminuiscono i reati, ma ad aumentare è la durata delle pene. Altro paradosso: se calano gli ingressi in prigione, la recidiva è spaventosa. Le carceri italiane continuano a essere quindi molto affollate e poco efficaci. In molte celle continuano a esserci i water a vista, e se sono sempre pochi i detenuti che hanno accesso al lavoro, sono bassi anche i numeri di chi accede alle funzioni riabilitativa previste dalla pena - e dalla Costituzione -.

«Quello che non va - ha detto la coordinatrice nazionale di Antigone, Susanna Marietti - è che il rapporto del 2022, frutto di quasi un centinaio di visite e sopralluoghi in altrettanti istituti di pena, risulta troppo uguale a quelli degli anni passati: un numero cresce e un numero cala, ma la sensazione rimane quella di un sistema che riproduce se stesso e i suoi difetti. La pandemia è stata un'occasione che non deve assolutamente andare perduta: internet e le nuove tecnologie sono ancora accessibili, ma solo al 74 per cento dei detenuti, mentre il lavoro e la formazione non decollano e, per contro, troviamo ancora situazioni al limite del disumano come il reparto "Sestante" per detenuti con problemi psichici del carcere di Torino sul quale la Procura ha aperto un'inchiesta, mentre sono aperti diversi procedimenti in diversi istituti per casi di violenze e torture come quello ormai “tristemente famoso” di Santa Maria Capua Vetere».