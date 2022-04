Aree interne, il Pnrr accende le comunità energetiche?

Energia per il futuro

Tutti possono far parte di una comunità energetica beneficiando di incentivi e vantaggi in bolletta, consumando sul posto l’energia che si autoproduce per il proprio fabbisogno andando a contrastare nello stesso tempo quella che si definisce “povertà energetica”, ossia «una situazione nella quale una famiglia o un individuo non raggiunge un adeguato livello di servizi energetici essenziali a causa di una combinazione di basso reddito, spesa per l’energia elevata e bassa efficienza energetica nelle proprie case. Considerando che si stima che oltre 50 milioni di famiglie nella sola Unione Europea vivano in questa condizione, si capisce benissimo quale positiva ricaduta avrebbe la creazione di tali comunità», aggiunge Eroe.

Ma come si crea nella pratica una comunità energetica, a partire da una zona che poco più di un lustro fa ha subito un terremoto? A spiegarlo è l’ingegner Fulvio Scia, amministratore Sinergia EGP1 srl: «I soggetti ammessi alla comunità si è molto allargata con le nuove norme, aprendo a enti religiosi, enti di ricerca e del terzo settore, oltre alle Pmi. E ovviante comprende gli enti locali e i privati cittadini. L’iniziativa può quindi partire da qualsiasi soggetto, pubblico o privato e significa che, anche semplici cittadini che abitano nello stesso quartiere possono farlo. a potenza degli impianti incentivabili può essere fino a 1.000 kw».

Pnrr, occasione oppure ostacolo?

Le “regole” con cui è stato pensato e costruito però il Pnrr non seguono questa logica, anzi: il piano nazionale di ripresa e resilienza finanzia sopratutto l’edilizia e le nuove costruzioni, a discapito di restauri, ristrutturazioni - e ricostruzioni post terremoto - in chiave di efficientamento energetico, per questo Scia auspica che «le regioni possano farsi carico di un'iniziativa capillare sui territori, a partire dal nostro che va riattivato a partire dall’energia. Questo può accadere attuando la pianificazione energetica territoriale, con lo scopo di valorizzare le risorse energetiche locali a favore delle comunità», spiegando alle comunità i passi da fare nelle fasi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione.