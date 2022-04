Fondazione Cariplo, approvato il bilancio: 127 milioni per 956 progetti

La Commissione centrale di beneficenza, organo di indirizzo della Fondazione Cariplo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2021. L’attività filantropica complessiva dello scorso anno ammonta a 126,7 milioni di euro, risorse che sono state destinate alla realizzazione di 956 progetti, nei diversi ambiti di intervento della Fondazione.

Si contano ben 107 progetti in campo ambientale, per un valore di 11 milioni di euro; 471 progetti a favore dell’arte e della cultura, con un impegno di 32,1 milioni di euro; 117 progetti nel settore della ricerca scientifica (19,6 milioni di euro) e 231 iniziative per il sociale, con un impegno complessivo di 43,6 milioni di euro. A queste attività, suddivise per area di intervento, si aggiungono altri 30 progetti ed iniziative di Fondazione Cariplo con 20,4 milioni di euro di contributi: tra questi figurano le attività sviluppate in collaborazione con le 16 Fondazioni di Comunità locali, presenti su tutto il territorio della regione Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

«Sul fronte della gestione del patrimonio», precisa la Fondazione in una nota, «l’esercizio 2021 si è chiuso con un avanzo contabile pari a 276,44 milioni di euro, che ha permesso di finanziare l’attività filantropica annuale della Fondazione ed ha consentito di allocare 91,4 milioni di euro al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni che, a fronte di ciò, ha raggiunto una consistenza pari a 330,49 milioni di euro. Tale risultato è stato conseguito principalmente grazie ai dividendi incassati dalla Fondazione, pari a 284,72 milioni di euro, di cui 210,46 mln di euro distribuiti dal portafoglio di partecipazioni azionarie e fondi chiusi, e 74,26 mln di euro distribuiti dal QAF-Fund One, gestito da Quaestio Capital Management Sgr. Nel corso del 2021, il QAF-Fund One ha ottenuto un rendimento total return lordo pari al 4,04%.

Al 31 dicembre 2021 il valore contabile degli attivi della Fondazione era pari a 8 miliardi 87 milioni di euro, mentre il patrimonio netto contabile era di 7 miliardi 121 milioni. Il bilancio è stato pubblicato sul sito della Fondazione nella versione integrale nella forma del Bilancio di missione e del Bilancio d’esercizio.

«Il Bilancio dell’anno 2021, che corrisponde al trentesimo anniversario di Fondazione Cariplo, si chiude in modo positivo», è il commento del presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti. «I risultati nella gestione del patrimonio hanno permesso la completa copertura dell’attività filantropica e il consolidamento del fondo di stabilizzazione. Questa è una buona notizia, perché la solidità del bilancio e la crescita del fondo di stabilizzazione ci consentono di guardare al futuro con fiducia e di continuare a investire nel rafforzamento delle comunità, sia attraverso azioni di risposta immediata ai bisogni emergenti, sia attraverso percorsi che generino nuove occasioni di crescita per il futuro di tutte le persone».