I profughi e la discriminazione morbida di Orbán verso i Rom

Helmeczi è un sindaco da prima linea, in tutti i sensi. Qualcuno, in Italia, lo ha paragonato a Mimmo Lucano per il suo impegno e coraggio nell’andare avanti a dispetto di tutti, soprattutto sul fronte immigrati. Notoriamente, il premier Viktor Orbán non è molto conciliante, in particolar modo quando si parla di Rom. «Ho lavorato per alcune settimane a Záhony per accogliere i profughi che giungevano dalla confinante Ucraina», racconta Puddu. «Uno dei problemi maggiori che ho riscontrato è proprio quello legato alla popolazione Rom. La politica di Orbán, di “discriminazione morbida”, è in netto contrasto rispetto alle politiche d’accoglienza del sindaco Helmeczi, che si pone in contrapposizione cercando di dare a tutti gli stessi diritti. Ma il problema della discriminazione dei profughi di serie A e B è evidente soprattutto a Budapest e nel resto del Paese».

Un problema nel problema. Ma la missione di Enrico Puddu era dedicata al massiccio esodo di ucraini che fuggono dalla guerra. Il 37enne cagliaritano è un esperto di immigrazioni, responsabile dell’Ufficio di Segretariato sociale dell’Associazione sarda contro l’emarginazione: si tratta di un servizio di ascolto e di aiuto per le povertà estreme. Dal primo giorno, il suo compito è stato quello di supportare i volontari e la municipalità con informazioni e una consulenza sulla Protezione Temporanea Emergenza Ucraina derivata dalla Decisione esecutiva del Consiglio Ue 2022/382 del 4 marzo scorso.