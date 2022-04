Profughi ucraini, nell'hub polacco dal cuore italiano

In Fiera a Varsavia ci sono alcuni volontari di Progetto Arca che aiutano nella distribuzione dei beni appena arrivati. C’è anche Alberto Sinigallia, il presidente. “Questa guerra ci ha visto impegnati da subito”, ci racconta mentre è impegnato a far giocare un gruppo di bambini. “Tre giorni dopo l’inizio dei combattimenti, eravamo già a Siret, città rumena al confine con l’Ucraina, per portare aiuto ai profughi in fuga. Per me questa esperienza è stata una novità. Nella nostra azione quotidiana siamo abituati a incontrare persone che non hanno nulla e per le quali anche solo un letto è una benedizione. Ma in queste settimane stiamo incontrando persone che avevano tutto e nel giro di pochi giorni si sono ritrovate con niente. Hanno lasciato città, case, lavoro e affetti sotto le bombe. Sono frastornate, congelate in una situazione inaspettata.