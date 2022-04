L’integrazione attraverso il lavoro, le storie di Lamarana e Burbuque

Lavoro e cittadinanza. È questo il connubio che unisce la storia di Lamarana, che ha 26 anni e viene dalla Guinea e ha fatto parte del progetto comunitario “I-Am – Integrazione, Autonomia, Mobilità”, finanziato dai fondi del Fami, alla città lombarda di Brescia.

Erano tante le aspettative appena arrivato in Italia, e intenso è stato il percorso che lo ha portato oggi a sentirsi cittadino attivo e parte di una comunità in cui è riuscito a costruire un equilibrio tra ricevere e restituire. Una comunità che crede nelle sue capacità, che lo accompagna a ritrovare una dignità a volte messa in ombra, “schiacciata” tra la paura del futuro e l’incubo di non avere più una terra a cui “affidare” la parola CASA. «Sono arrivato in Italia – racconta Lamarana – senza un progetto di vita, senza una speranza sul futuro. Grazie al progetto Fami- I am ho riacceso il desiderio di rimettere al centro la mia vita, la mia persona». Prima la meta è la Toscana, dove a Siena viene inserito in un progetto di accoglienza poi decide di spostarsi in Lombardia, a Milano dove viene accolto da Welcome Refugee , qui entra in contatto con gli operatori del progetto dello sportello di Brescia.

Lamarana inizia per lui un percorso di vita nuovo, dal sapore di riscatto e speranza. Gli operatori infatti disegnano per lui un progetto di vita i cui assi sono: formazione, lavoro e connessione con il territorio. Dalla costruzione di un cv a come presentarsi ai colloqui, tutto diventa stimolo, tutto diventa rinascita. Riesce a prendersi il patentino per guidare il muletto e anche la patente C. Trova uno stage in una fabbrica locale che adesso si è trasformato in un vero e proprio contratto di lavoro.

Cambiamento è dunque la parola, il “dono” che custodisce con cura dal territorio bresciano, lavoro e quindi energia, quindi movimento, quindi capacità di contribuire allo sviluppo del territorio è la parola che “restituisce” alla comunità. «Lavoro, pago le tasse – aggiunge Lamarana – mi sento davvero cittadino bresciano anche se parlo il dialetto».

Una cittadinanza che Lamarana ha imparato a conoscere, custodire, sentirsi parte che si declina anche in forme di associazionismo. Da qualche mese infatti fa parte infatti di un’associazione volontariato in cui organizza eventi culturali.. per restituire al territorio bellezza, per creare connessioni nuove perché dal lavoro si rinasce.