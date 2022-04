Mandigos, così i bambini scoprono gli alimenti di qualità

Le fattorie didattiche iscritte all’Albo regionale della multifunzionalità della Sardegna apriranno le porte ai 1.330 partecipanti al progetto (iscritti in 32 istituti sparsi sul territorio regionale). Gli scolari potranno conoscere il filo che lega dal campo alla tavola i prodotti di punta dell’Isola: le Dop Olio extravergine d’oliva, Zafferano di Sardegna, il Carciofo spinoso di Sardegna, il Pecorino sardo, il Pecorino romano e il Fiore Sardo; le Igp Culurgionis d’Ogliastra e Agnello, insieme agli alimenti da agricoltura biologica.

Le scolaresche vedranno come dal seme si arriva alla pianta, come si ricavano le materie prime e come queste vengono trasformate nel prodotto finito: parteciperanno alla mungitura del latte, vedranno come si produce il formaggio e anche come può essere impiegato nella cucina tradizionale. Metteranno quindi, letteralmente, le mani in pasta per produrre gli alimenti. Una full immersion in allegria che darà ai giovani gli strumenti per riconoscere e scegliere il cibo di qualità. La giornata si concluderà con la degustazione dei piatti preparati per l’occasione. Sarà soprattutto lo spunto per ricucire la frattura fra i luoghi del consumo del cibo e quelli della produzione, avvicinando i bambini alla campagna e alla cultura contadina, scoprendo i cicli e i ritmi della natura e delle stagioni, il segreto delle trasformazioni delle materie prime.

L’esperienza nelle fattorie didattiche si articola in due momenti. Nel primo, iniziato a marzo nelle aule scolastiche, i gestori delle fattorie didattiche hanno presentato ai bambini la propria azienda, le attività e le esperienze nelle quali saranno coinvolti, l’origine e le caratteristiche dei prodotti del sistema agricolo regionale. Dal 3 maggio, invece, gli alunni saranno impegnati direttamente nelle fattorie per toccare con mano quanto imparato in classe. Raccogliere la frutta e fare il gelato, lavorare il formaggio e la ricotta, vedere come dal grano si arriva alla farina e da questa al pane. Potranno sentire gli odori e degustare i sapori (spesso nuovissimi, per loro, in particolare per i bimbi che vivono in città) delle pietanze cucinate durante la giornata. In altre parole, saranno impegnati in laboratori declinati a seconda del prodotto da analizzare.