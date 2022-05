Risoluzione Cese: maggior sostegno per la società civile ucraina

Nell’ambito della plenaria del Cese i rappresentanti di organizzazioni delle società civile che lavorano sul campo in 5 Paesi confinanti con l’Ucraina hanno parlato della loro attività durante la guerra in un dibattito tematico organizzato dal Gruppo Diversità Europa del Cese. I loro interventi hanno dimostrato il ruolo cruciale delle organizzazioni della società civile nell'assistere la popolazione ucraina durante la guerra.

Paulina Gajownik di The Polish Scouting and Guiding Association, associazione polacca che fa educazione non formale a ragazzi e ragazze dai 6 ai 25 anni, ha spiegato che «la gente spesso arriva a mani vuote. Le stazioni dei treni sono la loro prima destinazione, ed è qui che interveniamo. Gestiamo migliaia di volontari, indirizzando i rifugiati a strutture per il pernottamento, ma anche ad alloggi privati. Ci assicuriamo che tutti abbiano del cibo e che nessuno abbia più fame. Il nostro lavoro è anche quello di offrire supporto e denaro», ha detto. «I rifugiati sono soprattutto madri con i loro bambini e quando arrivano sono indirizzati in città più grandi, come Varsavia», ha affermato Paulina Gajownik.

Mihaela Munteanu della Federazione per i Servizi Sociali (FONSS-NGOs) e del centro per le emergenze sociali a Iaşi, in Romania, ha spiegato che la loro azione al centro per le emergenze è coordinata da sei federazioni, che comprendono più di 300 ong provenienti da tutta la Romania. «Vogliamo essere in grado di offrire ai rifugiati l'opportunità di integrarsi all’interno della società. Abbiamo bisogno di aiuto , perché i servizi sociali rumeni non ricevono molti finanziamenti».

«Lavoriamo giorno e notte», ha detto Doina Cernavca della "Casa Buna" (“Casa buona” in italiano) di Chisinau in Moldavia. «Abbiamo iniziato a raccogliere immediatamente donazioni, il 24 febbraio, e a mandare convogli in Ucraina». (..) «La Moldavia è un piccolo Paese ma siamo orgogliosi del fatto che siamo aperti a tutti», ha affermato Doina Cernavca. «Inizialmente abbiamo aiutato i bambini», ha affermato. «In soli 3 giorni abbiamo distribuito 45 tonnellate di beni di prima necessità. I ristoranti hanno offerto del cibo e la gente comune ha iniziato a ospitare i profughi. Vogliamo dare un po’ di pace alla gente in modo che possano superare queste sofferenze che sono loro inflitte».

Patrik Karsa dell’organizzazione Hungarian Reformed Church Aid ha sottolineato il ruolo dei volontari: «90% di coloro che lavorano con noi sono volontari». L’organizzazione offre anche aiuto psicologico ai rifugiati, traumatizzati dalla guerra. «Vogliamo aiutarli anche nel lungo periodo», ha detto Patrik Karsa, «per esempio per quanto riguarda l’integrazione nel mercato del lavoro». Karsa ha spiegato che Hungarian Reformed Church Aid lavora in 120 luoghi diversi in Ungheria e accoglie coloro che arrivano dalla Romania attraverso treni internazionali. Si occupano di fornire beni di prima necessità e di offrire un alloggio ai profughi.

Zuzana Suchová di “Who helps Ukraine”, un network di circa 40 ong slovacche, ha spiegato che il network finanzia le sue attività con l’aiuto delle piattaforme di fundraising. «Avremo bisogno di circa 800 volontari al mese per fare il nostro lavoro. A questo punto, molti professionisti e volontari stanno arrivando allo sfinimento», ha avvertito.

Nadiya Makushynska, professoressa alla Scuola professionale superiore d’arte №5 di Chernivtsi, in Ucraina, a 30 km dalla Romania, ha affermato che, oltre a fornire alloggio e altri tipi di assistenza, gli insegnanti della sua scuola organizzano classi creative per i bambini migranti. La professoressa ha specificato che ogni scuola professionale in Ucraina accoglie i rifugiati. «Disegnare e dipingere aiuta i bambini a riprendersi dall’esperienza traumatica di vivere in rifugi antiaerei e sotto le esplosioni».

Al dibattito sono intervenuti anche rappresentanti della Commissione europea che hanno presentato la strategia complessiva della Commissione.

Martin Muehleck, della Direzione generale della Politica europea di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione europea, ha parlato dell’aiuto finanziario che la Commissione ha dato rapidamente al governo ucraino. «I colleghi stanno ora esaminando il riconoscimento delle qualifiche professionali degli ucraini che stanno entrando nell’Ue e stanno anche esaminando la loro integrazione nel mercato del lavoro e nel sistema educativo». La Commissione ha anche iniziato a fare una prima valutazione della domanda dell’Ucraina e della Moldavia di diventare Paesi candidati all’adesione Ue. Muehleck ha anche evidenziato il fatto che l’Ucraina sia un Paese con una società molto varia e ricca. Ci sono molte minoranze nazionali-ha spiegato- ungheresi, russi, greci, polacchi, romeno-moldavi, bulgari, bielorussi. E c’è una società civile molto impegnata. È un Paese sotto attacco ma molto resiliente. «Prima della guerra», ha spiegato Martin Muehleck , «supportavamo la società civile ucraina, le minoranze, e ci occupavamo di tematiche di genere. Ora il focus è aiutare e sostenere il Paese e la sua modernizzazione», ha spiegato. Il nostro programma è diventato di supporto per la situazione di guerra (..) «Dobbiamo adattarci alla situazione il più velocemente possibile».

Cristina Martinez, della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione europea, ha affermato che la Commissione europea sta fornendo sia aiuto umanitario, sia supporto grazie al meccanismo della protezione civile. L’Ue con gli Stati membri è il più grande donatore all’Ucraina dal 2014, ha sottolineato Martinez. È anche essenziale che l'Ue continui a sostenere la necessità dell’accesso degli aiuti umanitari e dei corridori umanitari per assicurare un passaggio sicuro e fornire beni di prima necessità alle persone che ne hanno bisogno ed evacuare i civili da città sotto assedio. Incoraggiamo anche i donatori a passare dalle promesse alle azioni.

«C’è una crisi nella crisi», ha concluso il vicepresidente del gruppo Diversità Europa del Cese, Ioannis Vardakastanis. «Le persone con disabilità in Ucraina fanno molta fatica a spostarsi nei rifugi, a scappare dalla guerra muovendosi all’interno dell’Ucraina o in un Paese terzo. La Commissione europea e l’Onu devono dare maggiore priorità a queste persone».

Foto: ©UE