Rifugiati, come cambia l'inclusione lavorativa in Italia

In collegamento da Roma, Andrea De Bonis, Protection associate di Unhcr Italia, ha illustrato lo sviluppo della presenza di rifugiati nel nostro Paese, in particolare dal 2011 a oggi, e di come l’Agenzia Onu per i rifugiati si stia muovendo per il loro inserimento lavorativo in Italia. «L’ultimo decennio – ha detto – è stato caratterizzato un po’ in tutto il mondo dalla migrazione di persone che chiedono rifugio ad altri Paesi. Già nel 2013 avevamo superato i dati registrati nel corso della Seconda Guerra mondiale: nell’ultimo decennio siamo passati da 50 milioni a 80 milioni di rifugiati nel mondo. È il risultato delle tante crisi internazionali. In Italia, tali ingressi superano quelli relativi agli arrivi di popolazione straniera per motivi di lavoro e sono di poco inferiori ai ricongiungimenti familiari. Nel 2021 è stata di grande rilievo l’evacuazione dei rifugiati afghani dopo la presa del potere dei talebani, quest’anno prevale l’arrivo dei rifugiati ucraini. Si tratta, dunque, di popolazioni estremamente diverse tra loro: un tempo gli arrivi erano prevalentemente composti da africani e asiatici, nella stragrande maggioranza giovani uomini (compresi molti minori non accompagnati), con un livello di scolarizzazione mediamente basso e una significativa presenza di vittime di torture o di violenza di genere. Differente il profilo dei circa 5.000 rifugiati afghani, composti in maggioranza da nuclei familiari con minori: circa il 40% di essi è in possesso di una laurea, senza distinzione di genere, più della metà parla un ottimo inglese e mostra esperienze professionali pregresse piuttosto significative. Per quanto riguarda le persone giunte sinora dall’Ucraina, pur in assenza di una profilazione completa, abbiamo alcuni dati interessanti: su oltre 102mila rifugiati che hanno fatto ingresso in Italia da fine febbraio a fine aprile, il 52% è composto da donne e il 35% da minori, in buona parte sono ospitati da parenti o amici, con una forte concentrazione in alcune regioni (Emilia Romagna, Lazio, Campania, Lombardia e Veneto) legata a una storica presenza ucraina in questi territori».