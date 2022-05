All’Oxfam Festival fari puntati sulle disuguaglianze

I lavori del festival si apriranno giovedì 12 maggio con la presentazione del nuovo rapporto Disuguitalia: ridare valore, potere e dignità al lavoro, una drammatica fotografia delle iniquità e disuguaglianze che contraddistinguono il mercato del lavoro italiano. Interverranno il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, esperti quali la direttrice dell’Istat Linda Laura Sabbadini, l’economista Vittorio Pelligra e il demografo Alessandro Rosina, la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, Gianaluca Barbanotti, segretario esecutivo della Diaconia Valdese, Nadin Hammani, socio fondatore di Robin Hood, Yvan Sagnet, Fondatore dell'Associazione NO CAP, con la moderazione di Elena Stramentinoli di Presa diretta e il commento dalle vignette di Mauro Biani di La Repubblica.

Quelli al centro dell'incontro son un tema e una realtà di cui Oxfam è testimone diretta per il lavoro quotidiano di lotta alla povertà e all’esclusione che svolge con la rete dei Community Center nelle “periferie” di molte città italiane.

Sono nove gli eventi che caratterizzeranno i due giorni del festival che potranno essere seguiti in presenza e in streaming e che coinvolgono oltre 60 personalità delle istituzioni, cultura, informazione, impresa, mondo della ricerca e società civile su temi cruciali quali lavoro, diritti umani, salute, scuola e il dramma della guerra che sta attraversando oggi l’Europa, così come molte altre aree dimenticate nel mondo.

Nel corso della prima giornata (per il calendario completo e gli orari degli eventi qui) è in programma anche una tavola rotonda dal titolo Imprese e diritti umani: quali strumenti per una condotta pienamente responsabile che vedrà al centro del dibattito la recente proposta di direttiva europea in materia di due diligence obbligatoria su diritti umani e ambiente per le grandi imprese operanti in Ue. Il suo intento è quello di orientare i modelli di business a una maggiore attenzione alla prevenzione, mitigazione e risarcimento di potenziali impatti negativi provocati dall’attività di impresa lungo la filiera. Con la conduzione della giornalista di Sky Tg24 Chiara Caleo, ne discuteranno: Maura Latini, Ad di Coop Italia; Mario Cerutti, Responsabile sostenibilità del gruppo Lavazza; Gianmarco Laviola, Ad di Princes Industrie Alimentari, Luciano Pirovano, Direttore sostenibilità di Rio Mare, Giosuè Di Salvo, portavoce della campagna Impresa 2030, Marco Frey, Presidente Fondazione Global Compact Italia e Marta Pieri di Oxfam Italia.

Altro luogo cruciale nella lotta alle disuguaglianze è la scuola. Al centro dell’incontro” La scuola: atore chiave nella lotta alle disuguaglianze”. A discutere dell’allarmante fenomeno della povertà educativa la sociologa Chiara Saraceno, l’economista Mario Biggeri e Alessandro Bechini, responsabile dei Programmi in Italia di Oxfam, con la moderazione di Piero Fachin, vicedirettore di La Nazione. Non mancherà un confronto diretto - guidato da Bernard Dika, consigliere del Presidente della Regione Toscana - tra gli studenti toscani e i massimi rappresentanti del ministero dell’Istruzione, per giungere alla questione attualissima dei “patti educativi di comunità”, e a quanto può e deve fare l’istruzione per promuovere inclusione e uguaglianza. Tra gli ospiti Alessandra Nardini Assessora regionale all’istruzione della Regione Toscana, Sara Funaro, Assessora all’educazione e welfare del Comune di Firenze, Alessandro Narducci, della cooperativa Macramè e Claudia Fiaschi, Presidente del Consorzio Coeso, Chiara Mannoni, Responsabile area educazione Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Francesca Savi, Responsabile Ufficio Social Responsibility di Burberry in Italia.