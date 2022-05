Comunicare senza vedere e sentire, la vita diventa un film

Dietro a ogni film c’è una storia. In questo caso a intrecciarsi sono le vicende dei protagonisti e quelle della registra Laura Viezzoli, che firma il docufilm Quando tu sei vicino a me. «Per me è stato un privilegio poter girare un anno a Osimo, alla Lega del Filo d’Oro», dice la regista. I protagonisti sono sette ospiti del Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro di Osimo, che l’hanno accompagnata in un mondo in cui si comunica con il tatto e con diversi altri linguaggi.

Premiato alla sua anteprima mondiale al Ji.hlava International Documentary Film Festival e presentato in Italia in concorso al 65.simo Festival dei Popoli, Quando tu sei vicino a me è ora in tour nelle sale d’essai, con la regista presente. In Lombardia sarà proiettato a Treviglio (Spazio Anteo, 9 maggio ore 20.45), Milano (Cinema Beltrade, 10 maggio ore 20), a Monza (Cinema Capitol, 11 maggio ore 20.30) e Settimo Milanese (Auditorium, 12 maggio ore 21.15).

È la seconda opera di Viezzoli a trattare il tema della comunicazione, dopo il documentario La natura delle cose centrato sul dialogo con un malato di Sla. «Anche se vivo a Milano, io sono marchigiana e quando c’è stata la possibilità di realizzare un film su un’eccellenza delle Marche non potevo non pensare alla “Lega” (Il film trae ispirazione dal documentario breve Il sorriso ai piedi della scala sulla Lega del Filo d’Oro, diretto da Laura Viezzoli e realizzato con il sostegno di Regione Marche - Por Marche Fesr - Fse 2014- 2020 e Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, ndr). Ci sono anche motivazioni personali: durante l’adolescenza ho fatto volontariato proprio a Osimo, un’esperienza che mi ha segnato e ha cambiato il mio modo di vedere il mondo. Inoltre, da piccola per qualche mese ho avuto una disabilità temporanea che mi ha impedito di parlare. Tutto questo ha posto al centro della mia attenzione la comunicazione umana», racconta Viezzoli. E se tutti noi per comunicare condividiamo un codice standard, «alla Lega del Filo d’Oro la comunicazione si gioca a 360 gradi».