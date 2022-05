Al via Festival Sabir, il Mediterraneo che vogliamo

Particolare attenzione viene dedicata alle crisi recenti in Ucraina e Afghanistan e a come l’Ue, la comunità internazionale, il nostro Paese hanno reagito alla fuga delle persone nelle diverse situazioni di conflitto e di crisi. Tra gli altri interventi si ricordano quello di Luciana Castellina, presidente onoraria Arci, Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, Oscar Camps, fondatore della ong Open Arms, e Marta Lempart, attivista polacca di Women Polish Strike.

Nelle serate del Festival Sabir spazio anche a musica, cinema e teatro con i concerti Appunti di viaggio, Zastava Orkestar, Krikka Reggae, Padri & Figli, le proiezioni dei film The man who sold his skin (L’uomo che vendette la sua pelle), di Kaouther Ben Hania, Flee, di Jonas Poher Rasmussen, e Open Armas – La legge del mare (Mediterráneo), di Marcel Barrena, e il monologo “Ci tolgono il lavoro” di Alessio Giannone, in arte Pinuccio.

Tra gli eventi segnaliamo, venerdì 13 maggio, ore 14 - 16 “Prendersi cura delle persone e delle comunità locali: il rapporto tra enti del Terzo settore ed enti locali sul sistema d’accoglienza pubblico” che potrà essere seguito alla pagina Fb di Vita e quello di sabato 14, ore 9-11 "Salvare vite nel Mediterraneo", sempre online sul canale Fb di Vita.

Sabir è uno spazio della società civile non equidistante, ma schierata dalla parte delle vittime e contro tutti gli oppressori, uno spazio per ribadire, anche nell’affrontare i temi che la guerra in Ucraina e le altre crisi del nostro pianeta pongono, la centralità delle persone e dei loro diritti, a prescindere dalla nazionalità.

Anche l'edizione di quest’anno del Festival Sabir ci riporterà in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid, ma assicurerà anche la partecipazione online, per non penalizzare chi non potrà essere fisicamente presente, con la trasmissione dei principali eventi del Festival in streaming.

In apertura immagine da una precedente edizione del festival Sabir - da festivalsabir.it