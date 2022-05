Ucraina, Unicef: «Quasi cento bambini uccisi solo nell'ultimo mese»

«Ogni giorno che passa, sempre più bambini ucraini sono esposti agli orrori di questa guerra. Solo nell'ultimo mese, le Nazioni Unite hanno verificato che quasi 100 bambini sono stati uccisi, ma crediamo che le cifre reali siano molto più alte. Altri bambini sono stati feriti e hanno subito gravi violazioni dei loro diritti, altri milioni sono stati sfollati. Le scuole continuano a essere attaccate e utilizzate per scopi militari e le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie vengono colpite. La guerra in Ucraina, come tutte le guerre, è una crisi della protezione e dei diritti dei bambini», dichiara Omar Abdi, vicedirettore generale dell'Unicef.

«Oggi in Ucraina anche l'istruzione è sotto attacco», continua. «A febbraio, l'anno scolastico si è fermato per lo scoppio della guerra. La scorsa settimana, almeno 15 delle 89 scuole sostenute dall'UNICEF nell'Ucraina orientale (una su sei) erano state danneggiate o distrutte dall'inizio della guerra. Centinaia di scuole in tutto il paese sono state colpite dall'artiglieria pesante, dagli attacchi aerei e da altre armi esplosive in aree popolate, mentre altre scuole sono state usate come centri di informazione, rifugi, hub di rifornimento o per scopi militari, con un impatto a lungo termine sulle possibilità dei bambini di tornare a studiare.

Questi attacchi devono cessare. Tutte le parti devono rispettare l'obbligo legale e morale di proteggere i civili e le infrastrutture civili, di rispettare il diritto internazionale umanitario e i diritti umani e di assicurare il rispetto dei diritti dei bambini. La forza lavoro in Ucraina – insegnanti, presidi, assistenti sociali, psicologi e altri professionisti – è ugualmente colpita da questo conflitto. È più che mai importante sostenerli affinché possano rimanere e fornire il loro contributo.

Dobbiamo anche garantire soluzioni creative, sfaccettate e flessibili che combinino metodi a bassa e alta tecnologia per raggiungere tutti i bambini e ridurre al minimo le interruzioni del loro apprendimento. A metà marzo, oltre 15.000 scuole hanno ripreso l'istruzione in Ucraina, soprattutto attraverso opzioni ibride di apprendimento a distanza o di persona. Il Ministero dell'Istruzione e della Scienza, con il sostegno dell'UNICEF e dei partner, sta facendo tutto il possibile per raggiungere i bambini ucraini, anche sostenendo l'istruzione online dalla scuola materna fino all'undicesimo anno. Stiamo anche sostenendo una campagna digitale sulla formazione al rischio di ordigni esplosivi e fornendo aiuti per l'istruzione. Tuttavia, l'apprendimento a distanza può essere solo una soluzione temporanea. L'esperienza della pandemia dimostra quanto sia importante che i bambini imparino in un ambiente scolastico con i loro coetanei e gli insegnanti.

Si stima che 3,7 milioni di bambini in Ucraina e all'estero utilizzino opzioni di apprendimento online e a distanza. Ma permangono enormi ostacoli, tra cui i limiti di capacità e di risorse, le barriere linguistiche e gli spostamenti imprevedibili dei bambini e delle loro famiglie.

Dobbiamo compiere ogni sforzo per raggiungere coloro che rischiano di rimanere indietro. Per i più piccoli, l'accesso all'istruzione può essere particolarmente difficile: si stima che meno del 5% dei bambini rifugiati in età prescolare sia iscritto all'asilo pubblico. I bambini con disabilità hanno bisogno di accedere a servizi inclusivi e a tecnologie di assistenza, oltre che a programmi mirati per soddisfare le loro esigenze specifiche, compresa la riabilitazione.

Nell'ultimo mese abbiamo assistito a piccoli momenti di conforto, quando i bambini e gli altri civili evacuati da Mariupol e da altre località in prima linea hanno raggiunto una relativa sicurezza. Gli operatori umanitari hanno raggiunto milioni di persone in difficoltà in tutto il Paese, fornendo assistenza sanitaria, istruzione, acqua e beni di prima necessità, oltre a informazioni, consulti e sostegno psicosociale.

Tuttavia, sappiamo che la situazione per i bambini e le loro famiglie nelle aree colpite dal conflitto e prive di accesso all'assistenza umanitaria continua a essere drammatica. Bambini e genitori ci raccontano del loro 'inferno in terra', dove sono stati costretti a soffrire la fame, a bere da pozzanghere fangose e a ripararsi da continui bombardamenti, schivando bombe, proiettili e mine terrestri mentre fuggivano.

Ancora una volta, come umanitari, faremo tutto il possibile per continuare a rispondere ai bisogni dei bambini colpiti da questa guerra - per fornire sicurezza, stabilità e protezione, ma non sarà mai abbastanza. In definitiva, i bambini hanno bisogno di porre fine a questa guerra - il loro futuro è in bilico».

Credit Foto: ©UNICEF/UN0633391/Gilbertson