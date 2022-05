La transizione ecologica italiana perde posizioni ed è in crisi (energetica)

Nel 2021 l'Australia ha scavalcato l'Italia per capacità di produrre energia green dagli impianti solari istallati nell’intero anno. È questo il dato più significativo che emerge dal rapporto annuale di SolarPower Europe. Questo specifico mercato globale è in crescita per il nono anno consecutivo, con il record di installazione annuale di 168 GW di nuova capacità solare fotovoltaica. L’Italia perde il sesto posto nella top ten dei mercati mondiali. La Penisola, con 22,1 GW, è stata superata dall'Australia con 27 GW ed è ora seguita da vicino dalla Corea del Sud con 21,3 GW, che è salita all'ottavo posto dal nono dello scorso anno. L'Italia, si legge nel rapporto, è «una delle maggiori economie dell'Ue con molto spazio e sole», ma cresce annualmente al di sotto di 1 GW. «Sebbene i suoi obiettivi solari per il 2030 siano ambiziosi e richiedano l'installazione di ulteriori 50 GW, il quadro politico non ha consentito agli investitori di sviluppare progetti solari, mentre il governo sta lavorando a procedure per facilitare le autorizzazioni», spiega il rapporto.

Le classifiche per natura non dicono tutto, «ma aiutano ad inquadrare bene la situazione dell’Italia che nel momento in cui tutti, in tutto il mondo, investono nell’energia solare ed eolica, si perde tra competenze nazionali e regionali e i meandri della burocrazia che allungano i tempi e allontanano gli investitori e gli investimenti», sintetizza analizzando la graduatoria la responsabile clima ed energia del Wwf Mariagrazia Midulla.