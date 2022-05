Milano, Cartabia visita il Beccaria

Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus: “Lavoriamo da sempre al fianco e al servizio delle Istituzioni e anche in questo caso abbiamo trovato una comunità d’intenti attraverso l’Accordo stretto con il Tribunale per i Minorenni, il Centro Giustizia Minorile della Lombardia, l’IPM Cesare Beccaria e l’USSM di Milano, con i quali vogliamo creare percorsi di rinascita per i giovani entrati nel circuito penale. Siamo onorati, oggi, di illustrare alla Ministra le attività messe in atto con il progetto Palla al Centro attraverso il quale puntiamo alla formazione e al trasferimento di skills pratici e teorici, che possano arricchire il curriculum dei ragazzi nel tempo sospeso della pena o durante la detenzione. Competenze ed esperienze che consentiranno anche di identificare i propri talenti e alimentare la speranza”. Mariavittoria Rava ha aggiunto: “In un’epoca in cui si parla molto di sostenibilità sociale, quale cardine dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e in cui le Aziende sono chiamate a includere questi obiettivi nelle loro strategie, la seconda chance che la giustizia minorile offre a questi ragazzi deve essere generata dalla società civile. In questo nuovo scenario, le Aziende sono chiamate ad accogliere i ragazzi con politiche di inclusione lavorativa ed empowerment”. La Fondazione Francesca Rava rappresenta in Italia l'organizzazione umanitaria Nuestros Pequenos Hermanos - NPH, fondata nel 1954 in Messico e presente in 9 paesi dell’America Latina. “Questo progetto è un ritorno alle origini, perché i primi bambini accolti dal Fondatore di NPH, avvocato e criminologo Padre W. Wasson, erano minori arrestati in quanto sorpresi a rubare perché avevano fame” – ha raccontato Mariavittoria Rava, che ha concluso: “In 67 anni migliaia di bambini sono stati strappati da NPH dalla strada e alla delinquenza e sono stati cresciuti con amore nelle Case NPH nel loro Paese, dove sono diventati adulti indipendenti e responsabili, motori di rinascita delle loro comunità, grazie al metodo educativo studiato anche da Erich Fromm basato sui principi di amore, responsabilità, lavoro e carità”.

Il contrammiraglio Massimiliano Rossi, Comandante Comsubin, ha affermato: “Questa mattina siamo all’IPM Cesare Beccaria alla presenza del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, per rinnovare il nostro impegno nel progetto Palla al Centro della Fondazione Francesca Rava, che ha l’obiettivo di realizzare percorsi di rinascita per i ragazzi detenuti. Questo importante progetto prosegue nel solco di una collaborazione ultra decennale nell’ambito di moltissime attivita’ in collaborazione con la Fondazione, che ebbero inizio con il terribile terremoto che colpì Haiti nel gennaio 2010 e che vide la Marina impegnata in prima linea con la Portaerei Cavour nell’operazione “White Crane”, a cui hanno fatto seguito collaborazioni in molti paesi mediterranei e in Africa, oltre all’impegno profuso nelle fasi successive ai sismi in Centro Italia e Emilia Romagna. La Marina Militare e la Fondazione proseguono oggi la collaborazione con nuovi progetti educativi per i giovani; e ci auguriamo di portare iniziative come Palla al centro anche in altre carceri italiane”.

Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia: “Il digitale può generare opportunità straordinarie per la crescita dell’Italia ed è necessario preparare i nostri giovani, soprattutto quelli che vivono nei contesti più difficili, aiutandoli a immaginarsi un futuro pieno di opportunità grazie anche alla tecnologia. Siamo orgogliosi di supportare questo importante progetto insieme a Fondazione Francesca Rava per l’IPM Beccaria, attraverso la costruzione di un laboratorio digitale, animato dai nostri volontari e dal supporto formativo della Fondazione Mondo Digitale, per creare uno spazio di apprendimento e di sperimentazione per i ragazzi dell’Istituto. Un progetto di ecosistema che unisce il mondo pubblico, privato e terzo settore per contribuire tutti insieme ad affrontare le sfide più difficili. Ringrazio i tanti volontari di Microsoft che nel corso di questi mesi hanno affiancato e continueranno ad affiancare le lezioni, aiutando i ragazzi nelle attività e vivendo appieno la nostra missione: aiutare le persone a fare di più con il digitale”.

Soddisfatti anche quelli della Fondazione di Comunità di Milano:"Abbiamo gli adolescenti e i giovani fra le sue priorità programmatiche e stiamo lavorando su tre diverse traiettorie: relazioni e socializzazione per favorire la riappropriazione di sé e di progetti di vita di medio periodo; partecipazione in una logica di cittadinanza attiva e impegno civico; empowerment per potenziare e valorizzare le abilità e le attitudini dei ragazzi", spiega Filippo Petrolati, direttore Fondazione di Comunità Milano. "Il progetto Palla al Centro – Percorsi di rinascita, che Fondazione Francesca Rava ha presentato al nostro Bando 57, va in questa direzione perché stimola e favorisce la rieducazione e il reinserimento sociale e lavorativo dei minori entrati nel circuito penale. Questo progetto ha la forza per produrre risultati concreti e esprime al meglio l’integrazione di risorse e competenze fra pubblico e privato sociale" - conclude Petrolati.

L’incontro all’IPM Beccaria si è concluso con la consegna di un dono alla ministra Marta Cartabia da parte dei ragazzi dell’Istituto penale minorile Beccaria.