Elezioni amministrative; l'88% dei seggi elettorali ancora nelle scuole

Una PEC per ognuno dei 1.005 Comuni (di cui 25 capoluogo di provincia) che andranno ad elezioni amministrative il prossimo 12 giugno 20222, per 10 milioni di abitanti complessivi. Solo 191 hanno risposto e fra di loro sono 78 i Comuni che si sono attivati per spostare i seggi fuori dalle scuole: 16 hanno previsto lo spostamento di tutte o di una parte delle sezioni elettorali e 62 hanno già realizzato lo spostamento. Quattro sono in Campania, undici in Calabria, cinque in Emilia Romagna, 39 in Lombardia, 27 in Piemonte… i numeri sono di questo ordine di grandezza. È quanto emerge dall’indagine svolta da Cittadinanzattiva, presentata oggi presso la Sala stampa della Camera dei Deputati. Questo l’elenco dei Comuni che hanno deciso di spostare i seggi da questa tornata elettorale: Piacenza, Gorizia, Preone (UD), Calizzano (SV), Bozzolo (MN), Castellucchio (MN), Giussago (PV), Rosora (AN), Tolentino (MC), Morano sul Po’ (AL), Bastia Mondovì (CN), Frabosa Soprana (CN), Valgioie (TO), Feltre (BL), Possagno (TV), Noventa di Piave (VE). Ci sono Comuni che per questi spostamenti hanno dovuto effettuare sia interventi di edilizia leggera che di tipo strutturale, spendendo cifre fra i 13mila e i 15mila euro. Le sedi maggiormente individuate per lo spostamento dei seggi dalle scuole sono le sale municipali, le palestre comunali, le palestre e altri spazi didattici all’interno delle scuole ma che non interferiscono con le attività didattiche in quanto sono dotate di ingressi e percorsi indipendenti. C’è chi, come il Comune di Noventa di Piave (VE), ha deciso di utilizzare strutture mobili da allestire per ogni consultazione elettorale, al costo di circa 13mila euro a tornata: un costo sostenuto dal Comune.

Cittadinanzattiva da tempo si batte per far passare l’idea che spostare i seggi elettorali in sedi alternative agli istituti scolastici non solo si può, ma si deve. Per rispetto dei ragazzi e del loro diritto all’apprendimento. Ad oggi infatti circa l’88% delle sezioni elettorali si trova nelle scuole, una cattiva pratica – specialmente dopo due anni di pandemia e i conseguenti lunghi periodi di DAD – che danneggia la comunità didattica causando l’interruzione di un servizio pubblico essenziale. Nel 2020 a spostare i seggi elettorali in sedi alternative agli istituti scolastici erano stati 471 Comuni. Nel 2021, invece, anche grazie al fondo di due milioni di euro - proposto dagli On. Giuseppe Brescia, Vittoria Casa e Lucia Azzolina, della Ministra dell’Interno Lamorgese e di ANCI) - 117 Comuni hanno fatto istanza per accedere ai fondi, con la possibilità di liberare più di 500 seggi, a beneficio di circa 30mila studenti.

«Le sperimentazioni già realizzate in autonomia da alcuni Comuni negli anni scorsi o quelle sostenute grazie al contributo pubblico stanziato per la prima volta nel 2021 dimostrano una attenzione crescente da parte dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche rispetto a questo tema, anche se il numero complessivo delle richieste resta ancora basso. Per proseguire su questa strada occorre che il Governo preveda ulteriori stanziamenti ad hoc e che l’ANCI continui a sensibilizzare i Comuni», dichiara Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva. «Allo stesso tempo, chiediamo che il Ministero dell’Interno e le Prefetture facciano un’operazione di trasparenza sui 2 milioni di euro stanziati lo scorso anno, rendendo noti i Comuni che hanno effettivamente realizzato lo spostamento, l’entità dei fondi utilizzati a tal scopo e di quelli avanzati, rendendo note le sedi alternative trovate e i motivi e gli eventuali intoppi che hanno impedito altrove lo spostamento dei seggi».

Perché è così difficile cambiare

Fra i 113 Comuni che hanno risposto al sondaggio, dichiarando che non sposteranno i seggi dalle scuole a giugno (sono il 60% dei rispondenti), le motivazioni citano pressoché tutte le difficoltà o l’impossibilità di reperire locali con le caratteristiche indicate dalla normativa vigente. In particolare, «abbattimento barriere architettoniche, servizi igienici, e spazi per alloggiare le Forze dell'Ordine sono un vincolo per qualsiasi alternativa», dice il Comune di Militello in Val di Catania (CT). Anche il Comune di Serravalle Sesia (VC) racconta che «non esistono altre strutture idonee ad ospitare seggi elettorali. Le possibili soluzioni presentano caratteristiche non compatibili con quelle richieste dalle vigenti normative. Era stato chiesto alla Prefettura di capire se all’interno di un unico locale grande (es. palestra) si possano ospitare più sezioni separate solo da transenne che delimitano i percorsi, se le Forze dell’Ordine debbano avere necessariamente un locale separato o se la zona da riservare alle forze dell’ordine possa essere delimitata solo da pannelli divisori (separè) e se i servizi igienici possano essere condivisi tra forze dell’ordine e personale di servizio ai seggi”, tuttavia non si è avuto alcun riscontro. Solo in caso di risposta affermativa, questo comune potrebbe valutare lo spostamento dei seggi elettorali».