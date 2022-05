Il Giro d'Italia della CSR 2022 arriva a Bari

La sostenibilità non è un blocco di marmo ma un albero che cresce e cambia insieme al mondo che lo circonda. È questa l’immagine che più di tutte descrive il tema della tappa de Il Giro d’Italia della CSR in programma il 19 maggio 2022 a Bari, presso la Camera di Commercio in corso Cavour 2, a partire dalle ore 15. Titolo: Innovare la sostenibilità nell’era del cambiamento.

Quella che stiamo vivendo è davvero un’epoca di grandi cambiamenti, sia per portata che per velocità: l’impatto che lo sviluppo delle nuove tecnologie sta avendo su quasi tutti i settori della nostra vita è talmente forte da aver spinto analisti e osservatori a definire questo framework di riferimento con il concetto di quarta rivoluzione industriale o Industria 4.0. Una rivoluzione che non può prescindere da strategie integrate di sostenibilità.

L’incontro di Bari, l’ottavo della rassegna nazionale che ha già toccato Roma, Trieste, Messina, Bologna, Ivrea, Vicenza e Bolzano, è organizzato da Il Salone della CSR e dell’Innovazione sociale in collaborazione con l’Università LUM e la Camera di Commercio del capoluogo pugliese. La partecipazione è possibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative vigenti, e in streaming sul canale YouTube del Salone.

«La sostenibilità non è un progetto ma un percorso che richiede un cambiamento continuo a cui tutte le organizzazioni devono partecipare – spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -. È necessario infatti che i diversi attori sociali, cioè imprese, associazioni del Terzo Settore ed enti pubblici, trovino le modalità più efficaci per innovare la propria attività in chiave responsabile. Il difficile momento che stiamo attraversando ci ricorda l’urgenza di ripensare il modello di sviluppo definendo strategie, azioni, comportamenti capaci di rispondere alle esigenze di un mercato che sta cambiando molto rapidamente».

L’apertura dei lavori è affidata a Francesco Manfredi, Pro-Rettore alla Formazione Manageriale Postgraduate dell’Università LUM, e ad Alessandro Ambrosi, Presidente della Camera di Commercio di Bari che partirà dai numeri per parlare di un futuro più sostenibile per l’Italia. «Negli ultimi cinque anni 441 mila imprese italiane hanno investito sulla green economy e sulla sostenibilità per affrontare il futuro – commenta Ambrosi -. Siamo una superpotenza europea dell’economia circolare e questo ci rende più competitivi e capaci di futuro. Possiamo dare forza e accompagnare una nuova idea di Italia, partendo dalle realtà locali, grazie a Next Generation Ue e al Pnrr. Le connessioni sostenibili, tema scelto quest’anno dal Salone della CSR e dell’innovazione sociale, che abbiamo l’onore di ospitare fra le tappe del Giro d’Italia, non può che vederci “attore attivo”, impegnato verso un’economia più a misura d’uomo, che punta sulla sostenibilità, sull’innovazione, sulle comunità e sui territori».