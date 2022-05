Moratti: "Valorizzare i lavoratori sociali si deve. Investendo di più"

Nel numero di VITA maggio, in edicola e acquistabile QUI, la vicepresidente della Regione Lombardia interviente sul tema del lavoro sociale, delle sue difficoltà, delle sue risorse, e sul lavoro da fare che è politico e culturale.

Letizia Moratti è un interlocutore giusto per parlare del lavoro sociale e della difficoltà che attraversa. È la vicepresidente della regione più grande d’Italia, fa l’assessore al Welfare e quindi, per l’area socio-sanitaria, è l’interlocutore di tante realtà non profit, ha un lungo background politico (ministro dell’Istruzione, sindaco di Milano) e manageriale. In più, per alcuni anni, ha lavorato, col marito Gian Marco, nel cuore di una delle più grandi comunità terapeutiche italiane: San Patrignano.

Una domanda alla donna impegnata in politica, prima che all’assessore al Welfare: da che parte si può cominciare per rivalutare il lavoro sociale?

Credo si debba iniziare a riconoscere che il lavoro sociale gioca un ruolo fondamentale nel sostenere il lavoro sanitario: è in quell’area che sono possibili la prevenzione e la cura del disagio ma anche l’intercettamento precoce di malattie. Un riconoscimento fondamentale. Nella riforma che abbiamo appena varato, che interviene nella sanità di prossimità, è proprio prevista un’integrazione fra lavoro sanitario e sociale: nelle case di comunità, il sociale ha un ruolo estrema- mente importante, è quello che ci permette di prendere in carico la persona e non la malattia, con un accompagnamento sia del paziente sia della famiglia. Si tratta di un sostegno sociale che è altrettanto fondamentale rispetto alla presa in carico del malato, del paziente. Faccio un altro esempio?

Prego...

Come Regione abbiamo elaboratore e realizzato il primo Piano regionale autismo che abbiamo scritto come Welfare insieme all’assessorato alla Famiglia, all’Anci e alle organizzazioni del Terzo settore e alle associazioni dei familiari: un intervento in cui si integrano l’ambito sociale e quello sanitario e riabilitativo. Ed è stato importante che questo sia diventato un modello. Il riconoscimento, dunque, e la messa a terra concreta di esperienze che valorizzino il lavoro sociale.

Le organizzazioni sociali lavorano quasi esclusivamente su commesse pubbliche spesso affidate secondo logiche di massimo ribasso. Come uscirne?

È sbagliato remunerare partendo dal massimo ribasso, perché la qualità dei servizi è importante anche nel sociale. Avere standard che premiano la qualità è decisivo. Va invertita una tendenza così come, per fortuna, è stata invertita nell’ambito sanitario. È un problema di standard qualitativi che vanno mantenuti e tenuti alti, e quindi è anche per il sociale un problema di investimenti.